精品吹風機搶攻型男市場 「黑鋼色」科技又時尚

2018-06-23 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



精品吹風機也搶攻型男消費市場！Dyson Supersonic™吹風機推出全新黑鋼色，霧黑色機身設計，融合科技與時尚型於一身。

值得一提的是，不同於先前所推出的各色款，首批限量推出的Dyson Supersonic™吹風機推出全新黑鋼色，還將加贈銀鉑色旅型收納袋及收納架。

Dyson Supersonic™ 吹風機以「快乾」為主打訴求，而Dyson頭髮科學實驗室也發現，當頭髮在濕的狀態時，髮絲會吸收水份並膨脹 約10%。此時，頭髮的毛鱗片會變得稍微粗糙，令髮絲變脆弱和容易受損，嚴重的甚至會斷裂。所以，合適的溫度和氣流對吹乾頭髮十分重要。否則，頭髮便會容易受損，缺乏韌性和失去光澤。

Dyson並進一步指出，要快速地吹乾頭髮，有兩個選擇；一，可以使用一個更大、更高效能的馬達來傳遞氣流；二，可以增加熱量，讓水份蒸發。然而，傳統的吹風機設計有很多不足之處，不但容納不下大型的馬達，巨型的馬達更令吹風機增添重量，令其變得笨重之餘，使用時更難以操作。