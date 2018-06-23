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台北老爺酒店夏日活力祭 鰻魚飯上桌

2018-06-23 12:35經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

台北老爺大酒店中山日本料理廳元氣鰻魚。圖／業者提供
台北老爺大酒店中山日本料理廳元氣鰻魚。圖／業者提供
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熱浪來襲需要補足元氣及體力，Hotel Royal-Nikko Taipei老爺大酒店中山日本料理廳自7月1日起至9月30日止，推出「元氣鰻鰻」老爺夏日活力祭。主廚特選一年內的年輕幼鰻，調理濃香滑嫩、香烤撲鼻的燒烤鰻魚料理，來提振食慾、滋補元氣。

台北老爺大酒店中山日本料理廳元氣鰻魚二吃。圖／業者提供
台北老爺大酒店中山日本料理廳元氣鰻魚二吃。圖／業者提供
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在日本傳統習俗中，立夏前18天稱「土用」為一年當中最炎熱節氣，在此期間日本人習慣在丑之日會吃帶「U」發音的食物，藉此幫助身體強壯健康；因此每到熱浪來襲的夏天，鰻魚便開始暢銷起來，日本人藉吃鰻魚來達到恢復體力，補充元氣。

今年中山日本廳主廚特別新推出「鰻魚飯三吃」全新吃法，讓您一塊鰻魚卻有三種全然不同的新感受。第一吃：先品嚐鰻魚新鮮現烤出爐的原味。第二吃：將佐料(細蔥、海苔)鋪在鰻魚上，和飯一起吃，讓鰻魚飯的口感多了一種層次。第三吃：將鰻魚骨放入熱高湯壺裡再倒入飯內變成湯泡飯，湯中帶著鰻魚骨的香氣，將鰻魚的美味再提升。若吃慣傳統鰻魚，想嚐試多層次變化的，可以點「鰻魚飯三吃」滿足您嚐鮮的味蕾。

有別於一般壽司冰冷的口感，這道壽司料理以溫熱的方式供應上桌；表現有別於關西的道地東京風味，採一烤、二蒸、三烤的蒲燒作法，蒲燒醬汁融合烤酥的鰻魚骨、清酒、濃口醬油、味淋、冰糖及麥芽糖的香濃滋味，捏入上等越光米的醋飯團入味後，灑上白芝麻呈獻。細膩香濃、Q彈滑潤的年鰻壽司，值得您細細品味。

除蒲燒口味外，中山日本料理廳也特別推薦白燒風味，所謂白燒指的就是不用任何沾醬直接燒烤整尾年鰻，並搭配新鮮的生山葵醬油品嚐；如此最容易吃出年鰻本身肉質鮮嫩的滋味。而一般人最常吃部位是油脂豐富的腹部，建議不妨品嚐尾部，因為尾部的活動力最強，肉質較有彈性，且較腹部純淨無雜質的特色更勝魚腹部的脂肪風味。

日本料理中，「芙蓉」指的是滑蛋嫩煎，搭配牛蒡細片。而這道料理的醬汁鹹甜適中，近似清淡口味的壽喜燒醬汁；主廚先將牛蒡墊於鍋底，用特調醬汁滾煮出牛蒡香氣後，再加入整條的年鰻煮至全熟，最後灑上山葉芹並淋上蛋花，讓半熟的蛋花與山葉芹的香氣融合在鍋中，除了增加多元的滋味外，也讓年鰻品嚐起來更具滑嫩感；此道菜品食材調味強調清爽健康，是夏日滋補元氣的首選佳餚。

台北老爺大酒店中山日本料理廳鰻魚飯三吃。圖／業者提供
台北老爺大酒店中山日本料理廳鰻魚飯三吃。圖／業者提供
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