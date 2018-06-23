預約暑假到台南 住飯店體驗一日農夫種田趣

2018-06-23 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南晶英酒店今年夏天攜手台南六甲深耕超過一甲子的弘昌碾米工廠，從7月1日至8月31日推出全新「晶夏開心農場」住房專案，要讓大小朋友體驗插秧樂趣，走入大自然感受農人辛勤耕種的意義，三天兩夜全家出遊10800元起，此外，更嚴選用心契作的「台南越光米－台南16號」入菜，在中餐廳晶英軒推出一系列米料理。

台南晶英酒店推陳出新住房專案創意，這次特別認養位在六甲與下營交接一帶的田區，帶領旅客前往弘昌碾米工廠進行「晶夏開心農場」一日農夫體驗，栽種專屬於自己的稻米，除了於田區體驗插秧，還能進一步到廠區瞭解米的生長、收割、碾製以及包裝過程，現場更提供米食DIY，由專人教導房客親手製作米麻糬、三角飯糰或米舒芙蕾等美味點心！

住宿旅客在活動結束還可以透過手機，定期追蹤稻米生長進度，達到寓教於樂之效果，收成後更會將米郵寄給房客，不只玩得開心，收到自己所種的臺南越光米吃得更安心，7月1日至8月31日體驗農夫樂三天兩夜兩人成行只要10,800元起，另有加價每天1,800元升級豪華全包版，幫您把交通工具準備好！

台南晶英酒店行政總主廚盧偉強領軍的廚藝團隊更嚴格為消費者的健康把關，使用對大地友善的「台南越光米」於中餐廳晶英軒推出優質米料理饗宴，有烤乳豬金瓜蔬菜奶油飯，越光米蒸珍珠丸，美牛炙燒握壽司，脆皮鳳袖臘味飯，龍蝦海鮮湯泡飯；甜品是去年獲得農糧署「米蛋糕」競賽南區冠軍的榛果巧克力米戚風，椰香芒果米球及酒釀桂花甜米糕。