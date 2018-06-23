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搶攻暑假親子住宿 台南飯店推露營還有塗鴉房

2018-06-23 10:10聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

暑假是親子旅行的旺季，台南地區飯店業者陸續推出針對小朋友的套裝行程，台南大億麗緻酒店在8月13、14日、15、16日及18、19日舉辦三個梯次兩天一夜「小紳士 小淑女 夏日露營趣」，台南老爺行旅從7月5日起推出「甘情一夏─手創玩物快閃體驗」，凡入住或餐飲消費滿千元即享免費現場手作教學，還將飯店空間改造成大型黑色畫布，讓小朋友享受塗鴉世界！

台南大億麗緻酒店表示，這 打破以往餐風露宿的舊有概念，把露營變得輕鬆優雅。在飯店室內場地帶領小朋友搭設法國「迪卡儂」品牌帳篷，還有「手作點心」、「防身術」、「游泳教學」等豐富課程，午餐享用「共同市場歐亞自助餐」，晚餐帶領學員換上正式服裝參加西式晚宴，學習「國際西餐禮儀」，用餐完與室友共同「DIY佈置帳篷」。

隔日帶領孩子們搭乘「雙層巴士」遊台南，體驗成為「小小導覽員」，午餐享用「精緻中式餐盒」。一系列精采有趣的課程，培養國際禮儀及紳士淑女般的翩翩風度，活動結束後頒發「結業證書」及「精美紀念品」，還加贈「專屬睡袋」及「紀念版LOGO吸水浴巾」讓小朋友們留下最難忘美好的暑假回憶！

活動對象為國小一年級至六年級孩童，兩天一夜每人3980元（三人一帳），6月30日前報名、兩人以上同行或健身中心會員，皆享9折優惠！另有家長陪同體驗價每人只要1880元（與小朋友同帳），含乙客早餐，另加贈睡袋乙個。

台南老爺行旅透過每周一名藝術家駐店的藝術接力形式，展開為期8周的手作創意之旅；活動序曲由專注發掘生活中各種美妙味道的《禾日香氛│乾燥花擴香石教學》，為大家揭開味覺與觸覺的美好體驗，其中也包含擅長似顏繪的人氣插畫家《Y星人》、質感系麻布編織藝術專家《毛線球牧場》，包羅萬象的生活手創體驗，美好你的夏日回憶！凡於活動期間入住或餐飲消費滿一千元即贈體驗券，每日皆可現場報名參加手創體驗。

另有涼夏主題住房專案，「天才小畫家」親子主題住房以大型黑板漆牆面搭配繽紛幾何圖型磁鐵，給寶貝們肆意塗鴉的彩繪天堂，入住加碼贈送遊戲愛樂園門票，步出門房即可直接前往夢幻遊樂世界舒展筋骨，專案售價NT$4,000+10%起，雙人房另贈1名孩童免費入住！「行旅電癮院」則與CATCHPLAY ON DEMAND合作，住房贈30日電影免費看，房內更有專屬電影零嘴組合，三天兩夜專案售價NT$5,900+10%起。

相關專案詳細內容，請上台南老爺行旅網站http://www.hotelroyal.com.tw/tainan/，或The Place Tainan 台南老爺行旅 粉絲專頁查詢。訂房專線(06)236-1680分機320。

台南大億麗緻酒店推夏日露營趣體驗行程。圖／大億麗緻酒店提供
台南大億麗緻酒店推夏日露營趣體驗行程。圖／大億麗緻酒店提供
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台南大億麗緻酒店推夏日露營趣體驗行程。圖／大億麗緻酒店提供
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台南老爺行旅在暑假推出為期八周的手作創意之旅。圖／台南老爺行旅提供
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台南大億麗緻酒店推夏日露營趣體驗行程。圖／大億麗緻酒店提供
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