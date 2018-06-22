REDValentino 早秋叛逆公主風

2018-06-22 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／台北報導



REDValentino秋冬預覽。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 混搭（Mix and Match）是展現獨特性格的最佳穿衣方式，REDValentino早秋系列將自身甜美浪漫混搭帥氣不羈姿態，注入女性主義元素，創造出一系列個性強烈的公主風作品。

REDValentino千鳥格紋貝殼扇形斗篷44,800元，金屬圓釘鏤空踝靴27,800元。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

蕾絲、透膚紗質布料、蝴蝶結、荷葉邊向來是REDValentino設計師Pierpaolo Piccioli用來刻劃少女心的最佳符碼，早秋系列同樣圍繞著這幾個元素去做變化。被認為是全球頂尖昆蟲學家的德國科學插畫家瑪麗亞梅里安（Maria Sibylla Merian）的畫作，以加工上色貼飾方式結合柔美的透膚紗質洋裝，增添立體感，或是以繁複圖樣出現在襯衫、外套上。硬挺的男裝剪裁也透過斗篷、襯衫式洋裝呈現帥氣感，並搭上窗格紋、威爾斯格紋毛呢，在細節處更運用貝殼紋收邊，保留甜美風情。

波點網紗蝴蝶結裝飾貓跟鞋，18,800元。 圖／REDValentino提供 分享 facebook

而層次穿搭也是本季另一大重點，長版襯衫外罩紗質短裙，或是直接以假兩件方式處理，讓鏤空組合搭配增添視覺趣味，更不時運用皮革外套、腰帶注入叛逆個性風。紗裙上的波卡圓點與蝴蝶領結、側邊綁結、荷葉邊等設計，也延續到包款與鞋款，無論是透膚圓點短靴、蝴蝶結尖頭低跟鞋及手拿、肩背包等都流露REDValentino女孩體內的少女情懷。