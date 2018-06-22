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限量瓶身加持 經典保養品有「藝」味

2018-06-22 22:44聯合報 記者何雅玲／台北報導

Sisley全能乳液全新限量瓶身精裝版，125ml、7,200元。 圖╱Sisl...
Sisley全能乳液全新限量瓶身精裝版，125ml、7,200元。 圖╱Sisley提供
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限量版包裝手法從精品圈流行到美妝圈，透過與藝術家或品牌元素為靈感而設計的期間限定瓶身，讓經典明星產品換「新」裝，老主顧們很難不被圈粉。

Sisley品牌經典「全能乳液」自1980年上市至今，締造了許多全球紀錄，包括：38年來銷量持續為全球前3名、全世界第1瓶以6年人蔘為主要成分的保養品等。時至今日都不改，包括6年頂級韓國高麗蔘、積雪草、迷迭香萃取、蛇麻草萃取等超過26種植物活性成分配方的Sisley「全能乳液」，今年首度推出年度珍藏限量包裝。

與藝術家Elzieta Radziwill攜手打造的限量瓶身，結合油畫及水彩的畫風，以鮮艷花朵、蝴蝶等圖騰元素，傳遞植物力量。藝術家Elzieta Radziwill同時也是品牌辦人之一伯爵夫人的姪女，不只打造限量瓶身，也為法國旗艦店打造藝術空間，其藝術造詣深獲伯爵夫人喜愛。

Estee Lauder微分子肌底原生露(2018藍色能量限量瓶)，150ml、...
Estee Lauder微分子肌底原生露(2018藍色能量限量瓶)，150ml、3,400元。 圖╱雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛2014年推出專為亞洲女性所設計、使用順序是在清潔與化妝水後使用的「微分子肌底原生露」，獨家「微分子精準高滲透科技」，介於化妝水與精華液的精華露質地，搭配化妝棉的面膜式拍法、按摩，最後再疊擦上「DNA特潤再生超導修護露」。

今年推出的藍色能量限量版的瓶身上，是以超細緻微分子層層滲入肌底為靈感，美麗的藍色能量紋路將原生露「層層滲透」的保養訴求直接點出。採用藍色的原因，是因為太陽光中的藍光，是最易在大氣中快速散射的能量光譜。

藝術家

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