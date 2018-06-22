瑞士工藝腕表 木片、麥桿拼出馬賽克

2018-06-22 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／台北報導



Ronde Louis Cartier金箔細木鑲嵌腕表，36毫米18K黃金鑲鑽表殼、自動上鍊機芯，276萬元，限量30枚，圖左半部為表面局部放大。 圖／卡地亞提供 分享 facebook 瑞士頂級精品伯爵（Piaget）日前於巴黎發表全新頂級珠寶Sunlight Escape系列，創作靈感以北方極地的光影美景為靈感，系列中更有多枚深具藝術性的工藝腕表，包括以草木細工鑲嵌工藝拼接創作成的北極熊母子圖案，相當討喜。事實上，以乾燥並暈染過的木片、麥桿等素材，切割成適當大小拼組鑲嵌成表盤的珍稀工藝，因為可創造的圖案豐富、具藝術性且獨特，跟微繪琺瑯一樣深受頂級藏家喜愛。包括卡地亞（Cartier）、愛馬仕（HERMÈS）、Tiffany等眾多精品品牌，都有各具特色的藝術性詮釋。

伯爵Sunlight Escape系列Polar Emotion主題腕表，36毫米18K白金鑲鑽表殼、白色珍珠母貝表盤、手動上鍊機芯，售價未定。 圖／伯爵提供 分享 facebook

細木鑲嵌工藝因為素材特色，往往以不同深淺明暗的幾何色塊拼組為圖案，手法接近微型馬賽克。如北極熊等要組成動物表現生命力的圖案，更考驗創作者的呈現能力。愛馬仕歷年來也有多款運用 「麥桿鑲嵌」 工藝製作的藝術表款，將彩色麥桿素材拼組鑲嵌於表盤上，例如以愛馬仕絲巾Les facéties de Pégase為主題的腕表，總共運用 150片不同顏色與大小的麥桿細片鑲嵌而成，僅是完成一個表盤便需耗費4天時間，可見其難度。

愛馬仕Les facéties de Pégase麥桿鑲嵌藝術腕表，39.5毫米18K白金表殼、自動上鍊機芯，價格店洽。 圖／愛馬仕提供 分享 facebook

近年來積極發展腕表的Tiffany & Co.，多款馬賽克圖案的Tiffany Metro系列高級珠寶表，如潑墨般絢爛的表盤馬賽克圖案，其實是將木材、稻草、珍珠母貝、珍稀天然寶石等鑲嵌在一起，在寶石的配色和鑲嵌的過程都相當耗費工夫，完美結合精湛珠寶與珍稀工藝。

Vivid Dreams高級珠寶腕表系列Tiffany Metro馬賽克圖案腕表，34毫米18K白金鑲嵌沙弗萊石、鑽石與彩色寶石，413萬元。 圖／Tiffany提供 分享 facebook

在瑞士自有專門開發並製作工藝腕表的藝術大師工坊，卡地亞的金箔細木鑲嵌工藝腕表，雖然一樣用上木材，但從表盤的呈現就可看到創作的手法截然不同，此形式的鑲嵌是在24K金的金箔上層層堆疊不同色澤的桃花心木片，最上層特別選用層次飽和的黑檀木，接著由鑲嵌工匠在表層磨砂或蝕刻，直到透出銅色調的金箔並以木材創造出明暗光影，勾勒出美洲豹圖案的斑點和表情等豐富細節，耗時5天，最後才鑲嵌上炯炯發亮的綠色橄欖石畫龍點睛。