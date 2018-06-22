量販店世足商品夯 限定紀念球熱銷

2018-06-22 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱台北報導



FIFA世界杯足球賽開打，各相關商品成為近期各大賣場銷售陳列焦點，量販超市紛設足球商品專區，賣場變身小小足球場，除了第2件5折起的零食、飲料等優惠，還有消費滿額或集點兌換世足相關限定商品等活動。

可口可樂玻璃瓶(250ml/79元)與罐裝FIFA紀念瓶(330ml/72元)系列。 圖／家樂福提供 分享 facebook

愛買公關經理王佳慧表示，球迷會把對球隊的熱情表現在購物行為上，像是德國出賽的日子，德國啤酒的銷量都較平日成長5成左右。世足賽開踢以來，包括：印上足球明星梅西、克羅斯等人帥氣英姿的百事可樂、品客洋芋片世足版巴西窯烤風味等，10多款世足賽限定包裝產品買氣翻兩倍。即日起至7月5日，愛買推出冰品、飲料指定商品單筆消費199元送20元現金折價券；同時70款國產、進口啤酒系列單筆消費滿249元立即現折25元(惟部分品牌除外)，買世足賽限定商品還可免費兌換足球王國抱枕。

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啤酒、零食之外，運動用品也熱量，家樂福表示，全台限量500顆的2018世足紀念球(共有法國、德國、巴西、葡萄牙、阿根廷、英格蘭等六國，單價469元)已近完銷，另外，品客洋芋片世足版系列(49元/罐)成長20%以上，哈根達斯、義美等冰品，在高溫及促銷下都有10%以上成長。家樂福6月26日前推出指定零食會員紅利點數15倍送、第2件5折超殺活動，還有世界盃酒王爭霸，來自世界各地超過200支以上知名啤酒，每滿299元送30元現金折價劵大優惠。還有球衣、球鞋、足球門等最低下殺7.5折與第2件5折、買1送1等優惠。6月16日起至24日，在不同分店還有多場足球相關活動。

品客洋芋片世足版巴西窯烤風味，2罐88元。 圖／愛買提供 分享 facebook

全聯規畫的足球商品專區計有34項足球相關用品及33款足球推薦食品，包括8款在新骨瓷材質上印上熱門的8國足球隊國旗的獨家國旗馬克杯(189元)買1送1、足球HELLO KITTY限定獨家海灘巾、愛迪達運動短襪、亞瑟士束口運動背包、吉列progilde刀架(球星內馬爾包裝)等限量商品，以及多款包裝飲料、啤酒、零食等第2件5折起優惠。即日起至8月2日期間，購買用品滿200元或扣福利點200點，可以129元起的價格加價購獨家的足球HELLO KITTY餐碗、餐盤及保鮮碗。

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