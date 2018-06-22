親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲北台灣
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

世足／穆沙梅開二度 奈及利亞2：0退冰島保晉級希望

量販店世足商品夯 限定紀念球熱銷

2018-06-22 21:38聯合報 記者何雅玲╱台北報導

FIFA世界杯足球賽開打，各相關商品成為近期各大賣場銷售陳列焦點，量販超市紛設足球商品專區，賣場變身小小足球場，除了第2件5折起的零食、飲料等優惠，還有消費滿額或集點兌換世足相關限定商品等活動。

可口可樂玻璃瓶(250ml/79元)與罐裝FIFA紀念瓶(330ml/72元)系...
可口可樂玻璃瓶(250ml/79元)與罐裝FIFA紀念瓶(330ml/72元)系列。 圖／家樂福提供
分享

愛買公關經理王佳慧表示，球迷會把對球隊的熱情表現在購物行為上，像是德國出賽的日子，德國啤酒的銷量都較平日成長5成左右。世足賽開踢以來，包括：印上足球明星梅西、克羅斯等人帥氣英姿的百事可樂、品客洋芋片世足版巴西窯烤風味等，10多款世足賽限定包裝產品買氣翻兩倍。即日起至7月5日，愛買推出冰品、飲料指定商品單筆消費199元送20元現金折價券；同時70款國產、進口啤酒系列單筆消費滿249元立即現折25元(惟部分品牌除外)，買世足賽限定商品還可免費兌換足球王國抱枕。

分享

啤酒、零食之外，運動用品也熱量，家樂福表示，全台限量500顆的2018世足紀念球(共有法國、德國、巴西、葡萄牙、阿根廷、英格蘭等六國，單價469元)已近完銷，另外，品客洋芋片世足版系列(49元/罐)成長20%以上，哈根達斯、義美等冰品，在高溫及促銷下都有10%以上成長。家樂福6月26日前推出指定零食會員紅利點數15倍送、第2件5折超殺活動，還有世界盃酒王爭霸，來自世界各地超過200支以上知名啤酒，每滿299元送30元現金折價劵大優惠。還有球衣、球鞋、足球門等最低下殺7.5折與第2件5折、買1送1等優惠。6月16日起至24日，在不同分店還有多場足球相關活動。

品客洋芋片世足版巴西窯烤風味，2罐88元。 圖／愛買提供
品客洋芋片世足版巴西窯烤風味，2罐88元。 圖／愛買提供
分享

全聯規畫的足球商品專區計有34項足球相關用品及33款足球推薦食品，包括8款在新骨瓷材質上印上熱門的8國足球隊國旗的獨家國旗馬克杯(189元)買1送1、足球HELLO KITTY限定獨家海灘巾、愛迪達運動短襪、亞瑟士束口運動背包、吉列progilde刀架(球星內馬爾包裝)等限量商品，以及多款包裝飲料、啤酒、零食等第2件5折起優惠。即日起至8月2日期間，購買用品滿200元或扣福利點200點，可以129元起的價格加價購獨家的足球HELLO KITTY餐碗、餐盤及保鮮碗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

足球德國世足賽

相關新聞

瑞士工藝腕表 木片、麥桿拼出馬賽克

2018-06-22 23:05

限量瓶身加持 經典保養品有「藝」味

2018-06-22 22:44

REDValentino 早秋叛逆公主風

2018-06-22 22:39

一機多用 移動式空調 涼爽帶著走

2018-06-22 21:29

只有這兩天！GODIVA巧克力霜淇淋買1送1

2018-06-22 19:49

PANDORA x 香港迪士尼獨家！小兔串飾來了

2018-06-22 19:36

MAC征戰時裝周秘密武器 有如自備柔焦濾鏡

2018-06-22 19:28

三宅一生2019春夏男裝 幻光與染印的飄逸

2018-06-22 19:19

蕾哈娜提透明LV包 看春夏男裝的綠野仙蹤奇幻冒險

2018-06-22 19:16

今夏笑著跟「油肌」說分手 三款補妝好物記得帶出門

2018-06-22 19:00

15公分超高鮮奶油！ 日本鬆餅店登台 26日試營運

2018-06-22 17:54

世界第一名主廚 巧手戴的竟是沛納海

2018-06-22 17:07

戴TASAKI當影展大使 張鈞甯親善「玩美」

2018-06-22 16:47

外帶商機無限！ 邁泉豬排首間外帶專賣店北車開幕

2018-06-22 16:41

伊度表愛海豚捐公益 主播劉傑中環保從小事做起

2018-06-22 16:40

阿KEN、安心亞為了它合體 號召千人大乾杯

2018-06-22 15:59

LINE慶祝7周年 3組動態貼圖首度免費大放送

2018-06-22 15:52

影／來歌劇院追星！帥氣歐巴變成《搖滾芭比》

2018-06-22 15:49

只是搬家！詹記麻辣鍋南京店營業到7月 訂位已秒殺

2018-06-22 14:30

漂亮姊姊孫藝珍好會穿 「煩后」黃正音變學人精

2018-06-22 14:02

現烤「格子可頌」！怡客聯名法國烘焙坊 麵團直送

2018-06-22 13:04

udn買東西與王道銀行跨界合作 推出限時新戶刷卡滿千送800

2018-06-22 12:35

大學生「窮遊」 只有15K照樣玩海島

2018-06-22 11:22

7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠

2018-06-22 11:10

高鐵會員ibon購、取票 抽9999點

2018-06-22 10:41

Off-White、Valentino街頭風 要你狂放青春

2018-06-22 00:12

世界麵包三冠王 陳耀訓赴日技術分享

2018-06-21 22:45

空調新品再一波 速冷節能還能自動除菌

2018-06-21 20:31

台首間MOF認可烘焙坊LALOS兩店熄燈 網友：捨不得

2018-06-21 20:01

用味道想念北海道 板橋大遠百函館美食必吃有這些

2018-06-21 18:35

文青必訪美食祕境！吃吧「影」藏菜單 憑票券享85折

2018-06-21 17:53

每20秒賣出一個！ 吃披薩就愛這一味

2018-06-21 17:42

林口三井OUTLET 迎夏日 上百家品牌聯手折扣

2018-06-21 17:33

FRIDAYS歡慶美國國慶 每周三推出漢堡買1送1

2018-06-21 17:23

C羅代言包山包海 連鋼鐵和肯德基都能賣

2018-06-21 17:13

Dyson推黑鋼色吹風機 台灣首度發售

2018-06-21 17:13

影／把「戽斗」變大了！扭蛋星球特展惡搞登場

2018-06-21 17:10

7-11加入智能自販機戰局 OK增200處

2018-06-21 17:10

台灣知名甜點「騷豆花」 前進東京新宿展店

2018-06-21 16:49
看更多

熱門文章

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

孩子長不高？兒科醫師分享暑假增高術

2018-06-22 15:47

台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

2018-06-22 18:15

愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？

2018-06-22 14:09

台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手

2018-06-22 13:19

豪雨特報！ 新北汐止一級淹水警戒、北市南港二級警戒

2018-06-22 14:20

影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59

8大交通新制 7月1日上路

2018-06-22 20:46

影／大雷雨土石沖刷 基隆港黃了一大半有如「陰陽海」

2018-06-22 16:33

漂亮姊姊孫藝珍好會穿 「煩后」黃正音變學人精

2018-06-22 14:02

首爾6百年古村變質 北村韓屋村7月起「指定時段才開放」

2018-06-22 15:29

油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急

2018-06-22 10:07

美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48

當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機

2018-06-22 13:30

國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板

2018-06-22 13:34

梅雨帶來2.5億噸水！ 台南澎湖解除一階限水

2018-06-22 14:50

影／基隆大雷雨多處疑雷擊停電 市府員工受困電梯獲救

2018-06-22 14:52

樹蛙被蛇吞進肚後吐出 靠CPR揀回小命

2018-06-22 11:16

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

原訂10月28日開航 星悅「停飛台北─福岡」引熱議

2018-06-22 18:49

高溫上看35度！ 吳德榮：留意午後雷陣雨

2018-06-22 06:45

7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠

2018-06-22 11:10

鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03

大雨變豪雨 15縣市注意雷擊強陣風

2018-06-22 15:41

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

LINE慶祝7周年 3組動態貼圖首度免費大放送

2018-06-22 15:52

重量級刮刮樂超級連線來了 3個頭獎600萬

2018-06-22 19:05

會手語、養過貓的大猩猩可可離世

2018-06-22 10:19

只是搬家！詹記麻辣鍋南京店營業到7月 訂位已秒殺

2018-06-22 14:30

40歲男友是媽寶 他媽半夜還幫蓋被

2018-06-22 21:40

要搶才吃得到！正宗港式飲茶的「震撼教育」

2018-06-22 18:12

台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意

2018-06-22 13:05

台東、花蓮超熱 今天高溫亮黃燈

2018-06-22 05:05

豪雨水庫進帳逾1.6億 台南解除一階限水

2018-06-22 15:13

用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17

中華電信再招考271人 年薪至少16個月

2018-06-22 18:08

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00

基隆市降大雨 公園階梯現「瀑布」

2018-06-22 15:08

影／通霄精鹽廠外2隻海豚擱淺 一死一野放

2018-06-22 17:36

15公分超高鮮奶油！ 日本鬆餅店登台 26日試營運

2018-06-22 17:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top