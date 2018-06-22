MAC征戰時裝周秘密武器 有如自備柔焦濾鏡

2018-06-22 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



每年妝點四大時裝周上百場時裝秀的專業彩妝品牌M.A.C，面對高壓、講究效率與追求完美的時妝秀，M.A.C資深彩妝師透露，在時裝周搶先用的秘密武器，就是幫模特兒立即打造「有感變美」的柔霧玫瑰底妝，也成為模特兒高詢問度的產品，新品將於7月在台灣上市。

M.A.C加拿大資深彩妝師Caitlin Callahan表示，可以展現肌膚質感，具清新感的自然半霧感底妝是當下彩妝趨勢，她也傳授在時裝周的底妝密技。

先使用新品「超顯白防護飾底乳SPF45 PA++++」，玫瑰色柔焦粉體可為肌膚帶來自然的玫瑰光暈，運用光折射原理讓毛孔柔焦、提亮效果立即有感，輕盈的露狀水乳液一滴就能延展半張臉。

接著再用M.A.C回購率最高的「超顯白粉餅」，細緻的粉末呈現自然霧面效果。最後再噴上「妝前活力水噴霧全新柔霧版」，添加全新吸油配方，可在定妝時加強控油效果，創造半霧面妝感，補妝時也可快速恢復肌膚清爽感。