蕾哈娜提透明LV包 看春夏男裝的綠野仙蹤奇幻冒險

2018-06-22 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



巴黎皇家宮殿迴廊所環繞的花園，從白色、灰階到彩虹延展為時尚伸展台，鋪陳了《綠野仙蹤》磅礡而奇幻的旅程，在奢華精品的史詩與現代街頭的潮流中激盪，是男裝藝術總監Virgil Abloh入主路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）之後登場的首季作品。

開場由樂團BADBADNOTGOOD並列在舞台側，以迷幻的爵士樂起始，樂音逐漸加強後變換為Virgil Abloh的摯友暨導師Kanye West的I Thought About Killing You曲目，互相烘托的音樂中，春夏男裝紛陳呈現；雖是濃烈的街頭元素，但Virgil Abloh的設計概念相當魔幻浪漫且富有哲學意涵，他大量運用路易威登品牌經典輪廓與包款例如Keepall，自陳在其中添加了3%的自我與新元素，是將既有形貌做出眾轉化的精確比例，又或者將正裝的襯衫、外套領口別起來，勾勒Virgil Abloh到此一遊的印記；他將自己置身路易威登的存在，視為當代時尚的必要諷刺，就像他援引了《綠野仙蹤》的一段故事，當桃樂絲被一陣風吹到奧茲王國時，她對她的狗托托說出「我覺得我們好像不在堪薩斯州了」的話語；一如時代的驅使中Virgil Abloh被吹到路易威登，他要以最幽微的設計細節來表現他的在場證明，保留既是故事中人也是旁觀者的雙重身分。