親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲北台灣
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

蕾哈娜提透明LV包 看春夏男裝的綠野仙蹤奇幻冒險

2018-06-22 19:16聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

巴黎皇家宮殿迴廊所環繞的花園，從白色、灰階到彩虹延展為時尚伸展台，鋪陳了《綠野仙蹤》磅礡而奇幻的旅程，在奢華精品的史詩與現代街頭的潮流中激盪，是男裝藝術總監Virgil Abloh入主路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）之後登場的首季作品。

開場由樂團BADBADNOTGOOD並列在舞台側，以迷幻的爵士樂起始，樂音逐漸加強後變換為Virgil Abloh的摯友暨導師Kanye West的I Thought About Killing You曲目，互相烘托的音樂中，春夏男裝紛陳呈現；雖是濃烈的街頭元素，但Virgil Abloh的設計概念相當魔幻浪漫且富有哲學意涵，他大量運用路易威登品牌經典輪廓與包款例如Keepall，自陳在其中添加了3%的自我與新元素，是將既有形貌做出眾轉化的精確比例，又或者將正裝的襯衫、外套領口別起來，勾勒Virgil Abloh到此一遊的印記；他將自己置身路易威登的存在，視為當代時尚的必要諷刺，就像他援引了《綠野仙蹤》的一段故事，當桃樂絲被一陣風吹到奧茲王國時，她對她的狗托托說出「我覺得我們好像不在堪薩斯州了」的話語；一如時代的驅使中Virgil Abloh被吹到路易威登，他要以最幽微的設計細節來表現他的在場證明，保留既是故事中人也是旁觀者的雙重身分。

因此，他的嶄新設計帶領品牌粉絲跳脫舒適帶，製造了是路易威登、但不像路易威登的嶄新趣味，也呼應他的諷刺美學，是街頭與精品的華麗扞格，創造出繁花盛開的新鮮風貌；配件極為搶眼且賣相佳，包括螢光手套，以及Virgil Abloh心所嚮往的芝加哥艾爾卡邦（Al Capone）年代的靈感衍伸的墨鏡，還有六○年代的的切爾西靴款、九○黃金時代的籃球運動鞋，都是亮眼新品。服裝上的罌粟花、桃樂絲刺繡，和綠野仙蹤主要人物的背影圖框，則是Virgil Abloh極富詩意的隱喻，為男裝帶來更豐沛的想像空間。

肯伊威斯特和金卡戴珊夫妻聯袂出席Virgil Abloh在LV發表的首場男裝秀。...
肯伊威斯特和金卡戴珊夫妻聯袂出席Virgil Abloh在LV發表的首場男裝秀。圖／LV提供
分享
透明螢光與極致雪白的monogram配件和鞋履，都有極佳賣相。圖／LV提供
透明螢光與極致雪白的monogram配件和鞋履，都有極佳賣相。圖／LV提供
分享
Virgil Abloh和他的摯友暨導師肯伊威斯特（左）這一相擁，是網友頻傳的動...
Virgil Abloh和他的摯友暨導師肯伊威斯特（左）這一相擁，是網友頻傳的動人畫面。圖／取自IG
分享
雪白色配件加上鍊帶是本季的重頭戲。圖／LV提供
雪白色配件加上鍊帶是本季的重頭戲。圖／LV提供
分享
清爽簡單的白色，是2019春夏男裝開場帶來鮮明的視覺。圖／LV提供
清爽簡單的白色，是2019春夏男裝開場帶來鮮明的視覺。圖／LV提供
分享
村上隆與路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh合影。圖／LV提供
村上隆與路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh合影。圖／LV提供
分享
螢光元素和鮮豔色澤的巧妙運用，帶來視覺上的新鮮感。圖／LV提供
螢光元素和鮮豔色澤的巧妙運用，帶來視覺上的新鮮感。圖／LV提供
分享
未來感材質與奧茲王國的魔幻都成為2019春夏男裝的靈感。圖／LV提供
未來感材質與奧茲王國的魔幻都成為2019春夏男裝的靈感。圖／LV提供
分享
現任路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh（左）與前來共襄盛舉的Kim J...
現任路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh（左）與前來共襄盛舉的Kim Jones合影。圖／LV提供
分享
男裝藝術總監Virgil Abloh和娜歐蜜坎貝爾合影。圖／LV提供
男裝藝術總監Virgil Abloh和娜歐蜜坎貝爾合影。圖／LV提供
分享
貝拉哈蒂德以相當時髦的小包款出席路易威登男裝秀。圖／LV提供
貝拉哈蒂德以相當時髦的小包款出席路易威登男裝秀。圖／LV提供
分享
鋼琴家郎朗也是路易威登大秀嘉賓之一。圖／LV提供
鋼琴家郎朗也是路易威登大秀嘉賓之一。圖／LV提供
分享
華麗的皮革、濃烈的紅色，讓男裝有了更豐富的情感。圖／LV提供
華麗的皮革、濃烈的紅色，讓男裝有了更豐富的情感。圖／LV提供
分享
蕾哈娜帶著透明壓印logo Speedy包款出席LV男裝大秀。圖／LV提供
蕾哈娜帶著透明壓印logo Speedy包款出席LV男裝大秀。圖／LV提供
分享
強烈的運動風元素，延續了品牌的特質。圖／LV提供
強烈的運動風元素，延續了品牌的特質。圖／LV提供
分享
崔維斯史考特、凱莉珍娜、金卡戴珊、肯伊威斯特都是本次2019春夏男裝大秀的嘉賓。...
崔維斯史考特、凱莉珍娜、金卡戴珊、肯伊威斯特都是本次2019春夏男裝大秀的嘉賓。圖／LV提供
分享
綠野仙蹤的桃樂絲與罌粟花田，都是刺繡的圖樣。圖／LV提供
綠野仙蹤的桃樂絲與罌粟花田，都是刺繡的圖樣。圖／LV提供
分享
各式塗鴉或印花，呈現為黑白到濃烈的綠、紅色系。圖／LV提供
各式塗鴉或印花，呈現為黑白到濃烈的綠、紅色系。圖／LV提供
分享
在巴黎皇家宮殿花園舉辦的春夏男裝大秀，有著氣勢磅礡的伸展台。圖／LV提供
在巴黎皇家宮殿花園舉辦的春夏男裝大秀，有著氣勢磅礡的伸展台。圖／LV提供
分享
這一只虹光PVC包款，一出現就在社群帶來高度討論。圖／LV提供
這一只虹光PVC包款，一出現就在社群帶來高度討論。圖／LV提供
分享
《綠野仙蹤》的人物和故事經過都是男裝的趣味圖樣。圖／LV提供
《綠野仙蹤》的人物和故事經過都是男裝的趣味圖樣。圖／LV提供
分享

芝加哥

相關新聞

只有這兩天！GODIVA巧克力霜淇淋買1送1

2018-06-22 19:49

PANDORA x 香港迪士尼獨家！小兔串飾來了

2018-06-22 19:36

MAC征戰時裝周秘密武器 有如自備柔焦濾鏡

2018-06-22 19:28

三宅一生2019春夏男裝 幻光與染印的飄逸

2018-06-22 19:19

今夏笑著跟「油肌」說分手 三款補妝好物記得帶出門

2018-06-22 19:00

15公分超高鮮奶油！ 日本鬆餅店登台 26日試營運

2018-06-22 17:54

世界第一名主廚 巧手戴的竟是沛納海

2018-06-22 17:07

戴TASAKI當影展大使 張鈞甯親善「玩美」

2018-06-22 16:47

外帶商機無限！ 邁泉豬排首間外帶專賣店北車開幕

2018-06-22 16:41

伊度表愛海豚捐公益 主播劉傑中環保從小事做起

2018-06-22 16:40

阿KEN、安心亞為了它合體 號召千人大乾杯

2018-06-22 15:59

LINE慶祝7周年 3組動態貼圖首度免費大放送

2018-06-22 15:52

影／來歌劇院追星！帥氣歐巴變成《搖滾芭比》

2018-06-22 15:49

只是搬家！詹記麻辣鍋南京店營業到7月 訂位已秒殺

2018-06-22 14:30

漂亮姊姊孫藝珍好會穿 「煩后」黃正音變學人精

2018-06-22 14:02

現烤「格子可頌」！怡客聯名法國烘焙坊 麵團直送

2018-06-22 13:04

udn買東西與王道銀行跨界合作 推出限時新戶刷卡滿千送800

2018-06-22 12:35

大學生「窮遊」 只有15K照樣玩海島

2018-06-22 11:22

7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠

2018-06-22 11:10

高鐵會員ibon購、取票 抽9999點

2018-06-22 10:41

Off-White、Valentino街頭風 要你狂放青春

2018-06-22 00:12

世界麵包三冠王 陳耀訓赴日技術分享

2018-06-21 22:45

空調新品再一波 速冷節能還能自動除菌

2018-06-21 20:31

台首間MOF認可烘焙坊LALOS兩店熄燈 網友：捨不得

2018-06-21 20:01

用味道想念北海道 板橋大遠百函館美食必吃有這些

2018-06-21 18:35

文青必訪美食祕境！吃吧「影」藏菜單 憑票券享85折

2018-06-21 17:53

每20秒賣出一個！ 吃披薩就愛這一味

2018-06-21 17:42

林口三井OUTLET 迎夏日 上百家品牌聯手折扣

2018-06-21 17:33

FRIDAYS歡慶美國國慶 每周三推出漢堡買1送1

2018-06-21 17:23

C羅代言包山包海 連鋼鐵和肯德基都能賣

2018-06-21 17:13

Dyson推黑鋼色吹風機 台灣首度發售

2018-06-21 17:13

影／把「戽斗」變大了！扭蛋星球特展惡搞登場

2018-06-21 17:10

7-11加入智能自販機戰局 OK增200處

2018-06-21 17:10

台灣知名甜點「騷豆花」 前進東京新宿展店

2018-06-21 16:49

機械昆蟲霸氣十足 16件標本創作首度來台展出

2018-06-21 14:31

1919食物銀行快斷炊 今年還差4.5萬套

2018-06-21 13:53

美麗華大直影城網路訂票喊卡 開放得等等

2018-06-21 12:16

7月起刷卡買高鐵票 最低折扣再降至8折

2018-06-21 11:55

又一個時代眼淚！美華泰西門店7月中歇業

2018-06-21 10:56
看更多

熱門文章

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手

2018-06-22 13:19

孩子長不高？兒科醫師分享暑假增高術

2018-06-22 15:47

愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？

2018-06-22 14:09

影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59

豪雨特報！ 新北汐止一級淹水警戒、北市南港二級警戒

2018-06-22 14:20

台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

2018-06-22 18:15

首爾6百年古村變質 北村韓屋村7月起「指定時段才開放」

2018-06-22 15:29

油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急

2018-06-22 10:07

影／大雷雨土石沖刷 基隆港黃了一大半有如「陰陽海」

2018-06-22 16:33

美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48

國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板

2018-06-22 13:34

漂亮姊姊孫藝珍好會穿 「煩后」黃正音變學人精

2018-06-22 14:02

影／基隆大雷雨多處疑雷擊停電 市府員工受困電梯獲救

2018-06-22 14:52

樹蛙被蛇吞進肚後吐出 靠CPR揀回小命

2018-06-22 11:16

當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機

2018-06-22 13:30

梅雨帶來2.5億噸水！ 台南澎湖解除一階限水

2018-06-22 14:50

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

今日星座運勢／天蠍 有出差機會 適合學習增強專業

2018-06-22 00:00

高溫上看35度！ 吳德榮：留意午後雷陣雨

2018-06-22 06:45

鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03

大雨變豪雨 15縣市注意雷擊強陣風

2018-06-22 15:41

會手語、養過貓的大猩猩可可離世

2018-06-22 10:19

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

LINE慶祝7周年 3組動態貼圖首度免費大放送

2018-06-22 15:52

台東、花蓮超熱 今天高溫亮黃燈

2018-06-22 05:05

險經山難也不悔 名醫陳威明教您健康登山

2018-06-21 21:30

只是搬家！詹記麻辣鍋南京店營業到7月 訂位已秒殺

2018-06-22 14:30

台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意

2018-06-22 13:05

用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17

7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠

2018-06-22 11:10

台南雨後現「3洞」引民眾恐慌 市府指示全面檢測

2018-06-21 22:34

要搶才吃得到！正宗港式飲茶的「震撼教育」

2018-06-22 18:12

豪雨水庫進帳逾1.6億 台南解除一階限水

2018-06-22 15:13

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00

原訂10月28日開航 星悅「停飛台北─福岡」引熱議

2018-06-22 18:49

喝珍奶掀波 禁用塑膠吸管明年7月如期上路

2018-06-21 23:20

基隆市降大雨 公園階梯現「瀑布」

2018-06-22 15:08

25歲男潛水險失明 全因氣泡堵塞動脈惹的禍

2018-06-22 13:23

影／美白牙齒有條件！ 有這些毛病最好別做

2018-06-22 13:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top