今夏笑著跟「油肌」說分手 三款補妝好物記得帶出門

2018-06-22 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台灣夏天的高溫濕熱，總是讓畫好妝的臉，出門馬上變「油肌」。而夏天不只身體要補水，肌膚同樣也要補水、鎖水，維持油水平衡。不想要夏天老是油光滿面，這三款好幫手記得隨身攜帶，讓你瞬間回復清新的膚質與清爽的好心情。

RMK光透保濕噴霧／50ml、900元

這是一款噴霧型態化妝水，添加保濕菁華，輕輕噴灑臉龐，滲透角質層，高保濕效果能守護肌膚，防禦因壓力造成肌膚乾燥，也可防止脫妝。西洋梨果汁發酵菁華和鼠尾草菁華等保濕成分，保持肌膚水分平衡的狀態。

還有橙花、黑醋栗、柑橘三種清新氣息，不只隨身保濕，清新的療癒感也能減緩夏天浮躁的心情。

M.A.C妝前活力水噴霧全新柔霧版／100ml、950元

M.A.C明星妝前產品妝前活力水噴霧將於七月推出全新柔霧版，除了原有保濕持妝功能外，添加了全新吸油配方，可抑制油光與修飾毛孔，補妝時也可快速恢復肌膚清爽感。內含洋甘菊精萃、山茶花葉萃取、小黃瓜萃取與多重植物精油，讓肌膚獲得舒緩。相較過去用蜜粉定妝、補妝，這款可說是「用噴的水粉餅」。

佳麗寶米蘭絕色美膚香體粉2018 SPF20 PA++／30g、2,700元

這是一款從白天到晚上全天候都可使用的粉餅，粉體添加由各式花果、根部萃取的天然精油，2018年款更添加德島縣木頭村產稀有的日本香橙精油，用清新舒爽香氣包覆全身肌膚。纖細粉粒與肌膚親密服貼，抑汗吸油粉粒子，讓肌膚在易感到黏膩的夏季，擁有清爽舒適感。