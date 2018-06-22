15公分超高鮮奶油！ 日本鬆餅店登台 26日試營運

2018-06-22 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



來自夏威夷、風靡全日本的排隊鬆餅Eggs ‘n Things預計6月26日登台，落腳微風松高一樓。Eggs ‘n Things以鮮奶油火山鬆餅轟動日本，原宿創始店、橫濱店都創下排隊等3小時紀錄，26日試營運起6天，民眾與「鮮奶油火山鬆餅」戶外看板拍照上傳指定內容至個人臉書或IG，即贈夏威夷KONA咖啡。

「Aloha！」一進門就有人熱情招呼的Eggs ‘n Things於夏威夷、2010年於日本開設海外首店，目前在夏威夷有3間店、關島1間店及日本19家分店，今宣布由瓦城集團子公司全球美味引進台灣，預計於6月26日在微風松高一樓試營運，預計7月底正式開幕。

Eggs ‘n Things鬆餅中，就以「草莓鮮奶油火山鬆餅」最著名，經常旅日的部落客Choyce也表示每次造訪必點它，其他還會點「燻鮭酪梨班尼迪克蛋」及KONA咖啡。「草莓鮮奶油火山鬆餅」以美式鬆餅為基底，鋪擠上經典超高鮮奶油約達15公分，口感輕盈富空氣感，再撒上糖漬草莓，一旁可搭配經典三醬料—番石榴、椰子、楓糖。

鹹食方面，以蛋入料的「燻鮭酪梨班尼迪克蛋」、使用半顆酪梨的「鮮蝦酪梨沙拉」及「酪梨起士堡」為鎮店招牌，搶攻全日早午餐商機。

Eggs ‘n Things表示，不管是鬆餅、奶油還是自製醬料，皆由日本直送，且店內使用的雞蛋都嚴選「可生食蛋」，開幕前台灣種子團隊也造訪學習技術，日方在初期也進駐台灣監督，就連鋪擠鮮奶油的方式都有學問。

Eggs ‘n Things位於微風松高一樓，台灣首店入口處以大型LOGO、衝浪板、身著繽紛扶桑花服飾的店員大喊ALOHA迎賓，瀰漫熱帶氛圍。延續日本店型風格設計，裝潢可見白色系搭上豐富植栽及木質桌椅，共100席。

6月26日至7月1日民眾與Eggs ‘n Things「鮮奶油火山鬆餅」戶外看板拍照、內文標注 #eggsnthingstw上傳至個人臉書或IG，消費不限金額即贈夏威夷KONA咖啡。

▍Eggs ‘n Things 台北微風松高店

地址：微風松高店1樓（台北市信義區松高路16號）

電話：02-2725-1011

營業時間：周日至周三9:00-21:30