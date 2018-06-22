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戴TASAKI當影展大使 張鈞甯親善「玩美」

2018-06-22 16:47聯合報 記者陳若齡╱即時報導

暌違8年再度將於台灣舉辦的亞太影展，日前舉辦記者會，張鈞甯出任第58屆亞太影展的親善大使，忙中專程回台的她以身為電影人能支持在地國際影壇盛事為榮，一身拼色露背洋裝搭配設計獨特的M/G TASAKI系列珍珠珠寶，低調性感又有個性，與M/G TASAKI系列向來不落俗套的獨特設計呼應。

張鈞甯配戴的M/G TASAKI系列出自品牌首席設計師Melanie Georgacopoulos，她的建築背景和天馬行空的創意，顛覆珍珠給人的既定印象，「玩」出珍珠截然不同的美麗。夏季推出全新的「MERGE」為主題的全新作品，其中包含WOVEN、GRAIN、FLORET與ARLEQUIN四大系列不僅結合貴金屬和珍珠，也巧妙「融合」了建築、大自然等元素，讓珍珠展現充滿生命力的現代美感。

全新「MERGE」主題中WOVEN系列以幾何線條，讓K金宛如黃金絲線交織與珍珠交融閃閃發亮的緞面效果，搶人效果讓人難以忽視；GRAIN系列放射狀設計抽象勾勒金黃麥穗線條，其中錯落點綴有如結實累累飽滿穗實的珍珠與黃金珠，在陽光下展現生命之美，張鈞甯便配戴了該系列戒指；FLORET意喻小巧花朵，這系列以簡潔形式表現玲瓏的小花朵圖案，結合了花瓣形狀的黃金與鑽石、以及帶有融合光澤的阿古屋珍珠，清新柔美；辨識度高且有代表性的ARLEQUIN系列，這次改以高貴珍稀的南洋珍珠呈現，半包覆的手法讓珍珠變得神秘又有個性。

張鈞甯配戴的MG TASAKI GRAIN珍珠黃K金戒指，131,000元。圖／...
張鈞甯配戴的MG TASAKI GRAIN珍珠黃K金戒指，131,000元。圖／TASAKI提供
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MG TASAKI GRAIN珍珠黃K金指間戒，379,000元。圖／TASAK...
MG TASAKI GRAIN珍珠黃K金指間戒，379,000元。圖／TASAKI提供
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MG TASAKI ARLEQUIN 南洋珍珠黃K金戒指，17萬元，張鈞甯配戴的...
MG TASAKI ARLEQUIN 南洋珍珠黃K金戒指，17萬元，張鈞甯配戴的為一般日本珍珠款。圖／TASAKI提供
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MG TASAKI FLORET鑽石珍珠耳環，87,300(戴法1)元。圖／TA...
MG TASAKI FLORET鑽石珍珠耳環，87,300(戴法1)元。圖／TASAKI提供
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MG TASAKI GRAIN珍珠黃K金項鍊，185,000元。圖／TASAKI...
MG TASAKI GRAIN珍珠黃K金項鍊，185,000元。圖／TASAKI提供
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MG TASAKI WOVEN珍珠黃K金雙指戒，175,000元。圖／TASAK...
MG TASAKI WOVEN珍珠黃K金雙指戒，175,000元。圖／TASAKI提供
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第58屆亞太影展親善大使張鈞甯，配戴TASAKI珍珠出席記者會。圖／亞太影展官方...
第58屆亞太影展親善大使張鈞甯，配戴TASAKI珍珠出席記者會。圖／亞太影展官方提供
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MG TASAKI FLORET鑽石珍珠手環，93,000元。圖／TASAKI提...
MG TASAKI FLORET鑽石珍珠手環，93,000元。圖／TASAKI提供
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MG TASAKI WOVEN珍珠黃K金耳環，146,000元。圖／TASAKI...
MG TASAKI WOVEN珍珠黃K金耳環，146,000元。圖／TASAKI提供
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MG TASAKI WOVEN 珍珠黃K金項鍊，806,000元。圖／TASAK...
MG TASAKI WOVEN 珍珠黃K金項鍊，806,000元。圖／TASAKI提供
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