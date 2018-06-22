戴TASAKI當影展大使 張鈞甯親善「玩美」

2018-06-22 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



暌違8年再度將於台灣舉辦的亞太影展，日前舉辦記者會，張鈞甯出任第58屆亞太影展的親善大使，忙中專程回台的她以身為電影人能支持在地國際影壇盛事為榮，一身拼色露背洋裝搭配設計獨特的M/G TASAKI系列珍珠珠寶，低調性感又有個性，與M/G TASAKI系列向來不落俗套的獨特設計呼應。

張鈞甯配戴的M/G TASAKI系列出自品牌首席設計師Melanie Georgacopoulos，她的建築背景和天馬行空的創意，顛覆珍珠給人的既定印象，「玩」出珍珠截然不同的美麗。夏季推出全新的「MERGE」為主題的全新作品，其中包含WOVEN、GRAIN、FLORET與ARLEQUIN四大系列不僅結合貴金屬和珍珠，也巧妙「融合」了建築、大自然等元素，讓珍珠展現充滿生命力的現代美感。