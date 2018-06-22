伊度表愛海豚捐公益 主播劉傑中環保從小事做起

2018-06-22 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



長期關心海洋保育的瑞士伊度表（EDOX），於6月22日舉辦「台灣海豚謝謝您」記者發表會，除了帶來2018瑞士巴塞爾珠寶鐘表展的新品，也同時宣布與為亞太地區第一個鯨豚保育協會「中華鯨豚協會」（Taiwan Cetacean Society） 合作買表捐款的公益活動。熱愛衝浪游泳等海上運動的主播劉傑中也特別出席，並表示 「喜歡海洋不稀奇，」他說，「但要將喜歡轉換為關懷、甚至採取實際動並不容易。」

花蓮長大的劉傑中對鯨豚有特別的情感，而身為新聞工作者，他對於2009年的《血色海灣》紀錄片印象特別深刻，他也參與過多次淨灘活動，但也提醒大家，雖然淨灘有立即的成就感、也會有能見度，但並非解決問題的最佳方式：「應該要從生活中自己可以做得到的事情開始做起，例如自己出門帶水壺、盡量不用免洗餐具，雖然很小但較容易達成。」而去年金馬獎星光大道主持深受好評，對他來說也是一件值得紀念的事，所以他也為自己添購了一枚腕表作為犒賞。