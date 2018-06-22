阿KEN、安心亞為了它合體，號召千人大乾杯

2018-06-22 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



睽違兩年首度公開同台的阿KEN、安心亞，為了台灣三得利角瓶將於7月14日再度合體出席「HIGHBALL東西軍．美食嘉年華」。活動現場，兩人將親自調配HIGHBALL給現場來賓飲用，同時自掏腰包購票，6月22日起在個人粉絲頁中抽獎送粉絲10張美味套票，並號召千名粉絲到場一起用「角HIGH」乾杯。

台灣三得利主辦的「HIGHBALL東西軍．美食嘉年華」7月13日至15日於統一時代百貨夢廣場登場，代言人阿KEN、安心亞7月14日將親臨現場，作為東軍角HIGH的代言人，力敵來勢洶洶的西軍金賓HIGH。兩人除了為角瓶自創特調「角HIGH」口味，搭配東軍代表的乾杯、和民等日系名店料理美食，也會分享兩人平時飲用「角HIGH」的時機與搭配的美食，並大方公開日常會出沒的「角HIGH」餐廳名單，歡迎粉絲來巧遇。

「HIGHBALL東西軍．美食嘉年華」每日全天候提供東軍「角HIGH」、西軍「金賓HIGH」，並攜手10家料理名店，推出數十道美食佳餚，演繹HIGHBALL如何搭餐。角HIGH與金賓HIGH每日還有3場東西軍人氣對決賽、HIGHBALL DIY，以及放鬆紓壓的樂團表演。即日起於ACCUPASS獨家售票，7/1前可享優惠早鳥票價200元（原套票價格300元）。