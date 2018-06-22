LINE慶祝7周年 3組動態貼圖首度免費大放送

2018-06-22 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



6月23日是LINE推出的7周年慶，為了感謝用戶支持，LINE舉辦感恩回饋，首度免費放送3組共計120張的LINE卡通明星及宇宙明星BT21動態貼圖，只要將LINE升級至8.8.0版本就能一次擁有。

LINE這次特別讓LINE卡通明星及宇宙明星BT21通通動起來，放送的120張全新動態貼圖中，有80張以深獲大眾喜愛的LINE卡通明星為主角，不僅可看到兔兔、莎莉、熊大熟悉的身影，也是CHOCO、潔西卡、愛德華、雷納德、胖友、部長等LINE卡通明星首度在LINE免費貼圖組中現身；另外40張則以可愛度破表的宇宙明星BT21為主題，要讓粉絲再度陷入瘋狂。

BT21是LINE FRIENDS與BTS防彈少年團攜手創造的角色，靈感來自BTS每位成員的個性、價值觀和品味等特色，2017年9月一推出即造成轟動，經由LINE Messenger及BT21官方社群媒體通路全球公開免費貼圖後，僅約10天下載次數便突破800萬。

只要將LINE更新至最新8.8.0版本，3組動態貼圖將於24小時以內自動顯示在用戶的貼圖選單中，也可透過