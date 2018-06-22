影／來歌劇院追星！帥氣歐巴變成《搖滾芭比》

2018-06-22 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中國家歌劇院7月引進韓國音樂劇《搖滾芭比》，一口氣推出韓語、英語雙版本。英語版演員Michael K. Lee、J-Min提前來台宣傳，現場演唱「漫長謊言」、「甜心乾爹」、「午夜電台」3首曲目，帥氣歐爸Michael K. Lee將化身嫵媚的芭比，影迷期待。

近年音樂劇在韓國蓬勃發展，《搖滾芭比》改編百老匯劇本，2005年在首爾演出至今超過10季、2000場，敘述主角海德薇格（Hedwig）是熱愛搖滾的天真男孩，為愛經歷失敗的變性手術，被最愛的人剽竊作品，徘徊在不同的酒館之間。

《搖滾芭比》韓語版由吳萬石、田惠善主演，英語版由Michael K. Lee、J-Min，這齣音樂劇最特別的是，帥氣歐爸化身芭比，甜姐兒飾演男性角色。

Michael K. Lee分享，「海德薇格」是所有演過的音樂劇最喜愛的角色，男扮女裝很容易，最大的挑戰是減重、運動並進入主角的內心世界，需要非常細膩的詮釋。

Michael K. Lee是美裔韓星，在美國百老匯舞台以音樂劇《西貢小姐》一劇出道，演出過《吉屋出租》、《太平洋序曲》，近年又參與《萬世巨星》、《鐘樓怪人》、《洛基恐怖秀》，深受韓國粉絲們喜愛。

J-Min是SM娛樂集團的獨唱女歌手，2016年參加主角的丈夫「伊札克」一角試鏡入選，她今天和 Michael K. Lee現場演出3首曲目，歌劇院邀請粉絲到現場，兩人默契十足，影迷們拍手叫好。