世足熱這顆足球很特別 融化變甜點

2018-06-22 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



4年一度的世界足球賽在俄羅斯開踢！已經在世界掀起一陣足球熱潮。高雄有不少飯店搭世足熱，推出不少驚嘉，寒軒飯店搶搭這股足球熱，改良先前極受到客人歡迎的「驚喜球」甜點，外型用巧克力做成足球造型，裡面用鬆餅當底，加上當季水果與鮮奶油等新鮮食材，當端出來時就像一顆真的足球。

等到主廚澆淋上香甜的巧克力醬汁時，外皮立即融化，裡面的水果配料立即彈出，讓在場的民眾忍不住「哇！」，驚奇程度破表，也立刻成為詢問度破表的點心。

寒軒飯店西點主廚莊健宏表示，這道「驚喜球」甜點與外面不同的是，他們可以做到最大20人份，在視覺呈現上更讓人驚奇，而且裡面的水果都是當季新鮮食材，也可以加上冰淇淋，甚至可以放上訂婚戒指，絕對可以讓對方驚喜萬分。

業者也出一款可丟、可砸「球」，用白色巧克力包住200顆小巧克球，一旦看到支持的球隊輸球，不必氣得砸電視或丟手機，只要在飯店買一顆 2千元的球，就可以砸球，還有巧克力可吃，噱頭十足。