只是搬家！詹記麻辣鍋南京店營業到7月 訂位已秒殺

2018-06-22 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



喧騰幾日的詹記麻辣鍋店，證實只是搬家，南京店7月底熄燈、改開敦南店。但粉絲團留言天天爆滿，7月一開放訂位就全被秒殺，業者再度留言「7月份開放訂位時段，已經被訂光光囉！ 請勿再來電訂位，剩下的位子，一律採現場候位，我們仍有保留空桌，建議您可來現場候位！」

被稱為「好吃到讓人流淚」的詹記麻辣鍋店，日前業者在粉絲團留言「我們因租約到期的關係，要跟支持我們的朋友說聲抱歉，詹記麻辣火鍋南京店將熄燈跟大家說聲再見了！今年7月29（日）將是南京店最後一天營業」。「熄燈」之說，讓原本就難訂位的詹記更紅火，7月底最後營業前的時段，瞬間預約爆滿。

網友對此紛紛分享、留言，「原來只是搬家，改開敦南」，「被騙了」、「昨天等了3個小時」，「希望場地大兩倍」，也有不少人認為「詹記真會炒新聞」，「還沒搬新家，就有一堆鐵粉再衝一波」。

詹記麻辣火鍋新莊總店1994年創立，約5年前在台北市開了第二家南京店，兩店都是熱門的排隊名店，也是許多中港台藝人的愛店，近期歌神張學友演唱會的慶功宴就選在這裡。詹記的招牌鴨血曾被香港雜誌選為「全北市最好吃的鴨血」，也有媒體讚其「好吃到讓人流淚」。