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現烤「格子可頌」！怡客聯名法國烘焙坊 麵團直送

2018-06-22 13:04聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

連鎖咖啡館競爭激烈，不斷強化甜鹹點商品結構，怡客今宣布攜手法國烘焙坊品牌Fournil de Pierre推出「格子可頌」，直送當地麵團、店鋪現烤飄香出爐。星巴克則開發「火腿蛋可頌堡」等大份量三明治及輕食，另推出台灣限定「炙燒豬肉條」。

目前全台擁有39間門市的怡客咖啡，宣布攜手法國烘焙坊Fournil de Pierre合作「格子可頌」系列，包含原味、巧克力、海苔起司、蜜糖核果、炒蛋嫩雞及冰淇淋蘋果共6款口味，每份售價79元至129元不等，上市活動現場找來法國型男法比歐站台，與Fournil de Pierre糕點師Anne聯手製作格子可頌，他笑說「自己在活動前已經吃掉兩個，讓人懷念起在法國和家人一起用餐的感覺」。

怡客咖啡副總經理廖幸安說：「到咖啡廳除了咖啡、蛋糕櫃，思考著有沒有其他選擇，因此特別找來Fournil de Pierre合作，從法國直送麵團後在門市現烤3分鐘出爐。」除了麵團，也使用法國AOP產地限定認證奶油，讓可頌也保有鬆餅口感。目前怡客在全台有39間門市，廖幸安提到，下半年將發展新店型，並計畫與Fournil de Pierre展開第二波合作。

星巴克今夏則強化早餐、午餐中價位選擇，開發大份量三明治及輕食，如「火腿蛋可頌堡」、「布里歐菇菇蛋」、「蘋果卡士達吐司」，另有「炸魚青醬蝴蝶麵」、義式風味的「瑪格麗特風味薄餅（豬肉） 」等餐點，早餐45元至130元，午餐落在150元左右，搶攻外食族。另星巴克製作「炙燒豬肉條」，有蜜汁、咖啡口味，只有台灣吃得到。

怡客新飲品「通寧冰咖啡」。記者沈佩臻／攝影
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炒蛋嫩雞格子可頌，售價129元。記者沈佩臻／攝影
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糕點師Anne擁有超過10年以上相關經歷。記者沈佩臻／攝影
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法比歐現身格子可頌上市記者會。記者沈佩臻／攝影
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巧克力格子可頌，售價89元。記者沈佩臻／攝影
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炙燒豬肉條咖啡口味，使用國產優質豬肉及星巴克獨家咖啡製成，台灣獨賣。圖／星巴克提...
炙燒豬肉條咖啡口味，使用國產優質豬肉及星巴克獨家咖啡製成，台灣獨賣。圖／星巴克提供
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咖啡廳法國星巴克

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