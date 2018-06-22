現烤「格子可頌」！怡客聯名法國烘焙坊 麵團直送

2018-06-22 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



連鎖咖啡館競爭激烈，不斷強化甜鹹點商品結構，怡客今宣布攜手法國烘焙坊品牌Fournil de Pierre推出「格子可頌」，直送當地麵團、店鋪現烤飄香出爐。星巴克則開發「火腿蛋可頌堡」等大份量三明治及輕食，另推出台灣限定「炙燒豬肉條」。

目前全台擁有39間門市的怡客咖啡，宣布攜手法國烘焙坊Fournil de Pierre合作「格子可頌」系列，包含原味、巧克力、海苔起司、蜜糖核果、炒蛋嫩雞及冰淇淋蘋果共6款口味，每份售價79元至129元不等，上市活動現場找來法國型男法比歐站台，與Fournil de Pierre糕點師Anne聯手製作格子可頌，他笑說「自己在活動前已經吃掉兩個，讓人懷念起在法國和家人一起用餐的感覺」。

怡客咖啡副總經理廖幸安說：「到咖啡廳除了咖啡、蛋糕櫃，思考著有沒有其他選擇，因此特別找來Fournil de Pierre合作，從法國直送麵團後在門市現烤3分鐘出爐。」除了麵團，也使用法國AOP產地限定認證奶油，讓可頌也保有鬆餅口感。目前怡客在全台有39間門市，廖幸安提到，下半年將發展新店型，並計畫與Fournil de Pierre展開第二波合作。