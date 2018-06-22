大學生「窮遊」 只有15K照樣玩海島

2018-06-22 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



國內旅遊電商易飛網ezfly全新企劃「夏日放空計畫：幾K遊海島我決定」，首創將旅行費用以K（千元）為單位，透過「15K以下、15K至30K、30K以上」3種區間將旅遊形式劃分為「學生窮遊、小資首選及浪漫蜜月」等3大類，網羅最受國人歡迎的78種海島假期。

易飛網ezfly副總經理張瑞琳表示，每年有高達6成5民眾會出國旅遊，比例高居亞太區第6名，超越鄰近的日本、南韓和新加坡，更有統計顯示，超過8成的千禧世代（18至34歲）寧願節省其他開銷、把錢花在旅行上，可見雖身處低薪環境，年輕族群仍有高度意願赴海外旅行。

易飛網推出「夏日放空計畫：幾K遊海島我決定」，囊括「學生窮遊、小資首選及浪漫蜜月」等3大類旅遊形式。「學生窮遊」泛指旅行花費在15K（1萬5000元）以下的海島行程，目標族群鎖定22歲以下大學生，訴求「零用錢好少也能放縱玩樂」，主打4大行程包含「台北-沖繩廉航天天飛1988元起」、「小琉球采蝶法拉民宿2日2399元起」、「漫遊蔚藍島~蘭嶼套裝輕旅行2日4890元起」及「麗星郵輪寶瓶星號石垣島假期3天2夜7650元起」。

「小資首選」行程旅行花費則介於15K至30K（3萬元）之間，針對22歲至30歲上班族，打造「逃離辦公室放鬆一下」訴求，精選4大海島假期包括「精選酒店峇里島自由行5日16500元起」、「沖繩絕景古宇利島、北谷町海濱下午茶4日16999元起」、「關島花園別墅Garden Villa Hotel6日21999元起」及「揪趣宿霧～資生堂島浮潛、人文悠閒5日24700元起」。