7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠

2018-06-22 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



又到了暑假旅遊旺季，交通部公路總局為了鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，將自今年7月1日起至9月30日止，實施使用電子票證搭乘「台灣好行」半價優惠措施；另外觀光局也協調「台灣好行」沿線商家提供消費折扣優惠，請大家踴躍搭乘公共運輸，來一趟省錢、環保又安全的低碳旅遊。

公路總局表示，「台灣好行」公車路線串聯國內各主要交通運輸場站及各大觀光景點，已成為國內外自由行旅客出遊主要的交通工具之一，每年吸引超過300萬人次搭乘。為了延續「台灣好行」的觀光熱度及推廣使用電子票證，該局今年暑假將比照去年實施電子票證半價優惠，並將優惠路線擴增至41條，以鼓勵更多客運業者共同參與，提供乘客優惠及便利的運輸服務。

公路總局以熱門的路線「高雄─墾丁」為例，原本電子票證票價為352元，半價優惠只要176元，若一家4口共同搭車出遊，來回即可省下約1400元的車資，相當划算，希望大家出門不開車，共同響應公共運輸低碳旅遊。