udn買東西與王道銀行跨界合作 推出限時新戶刷卡滿千送800
文/曾郁文
udn買東西在鳳凰花開的季節首推跨界合作，獨家與王道銀行攜手合作，加碼新戶刷卡回饋活動！只要透過udn買東西專屬的開戶連結，新開立王道銀行存款帳戶並申辦簽帳金融卡，且於開戶完成後30天內在udn買東西購物中心刷卡單筆實付金額滿1,000元(含)以上，即可享有打趴全網的超值回饋。
正值新鮮人畢業季時刻，udn買東西應援新鮮人求職順利，準備好面試完勝服，襯衫與套裝讓面試更加無往不利，專業感UP，好工作都能一網打盡。另外udn買東西更貼心為外宿的小資族提供不占空間的居家設備好選擇，例如歌林Kolin-9吋超靜音擺頭循環扇，及組合式書櫃等商品，還有羅技 Logitech PRODIGY RGB 遊戲鍵盤 G213 加Prodigy 有線光學滑鼠 G102整組祭出NT$1,490超殺價格，讓準備踏入社會的新鮮人輕鬆省錢買好工具，職場起跑點不輸人。
目前全站消費滿5,000元加碼送500禮券，消費滿2,000再送200購物金，還有加碼抽日本沖繩來回機票，消費更有額外回饋1%購物金，不僅價格超殺，回饋不手軟，消費越多返利越多，貨真價實超「有感」！
在udn買東西購物刷王道銀行卡 新戶消費單筆滿千送800
自6月18日起至7月31日止，udn買東西與王道銀行攜手合作，只要透過udn買東西的專屬連結加入王道銀行O-Bank，新戶30天內持王道銀行簽帳金融卡於udn買東西刷卡，單筆消費滿1,000元，將在10月15日前回饋500元禮券與300折價券，讓你好康回饋享不完。
應援新鮮人！職場必備好康特報 穿出專業面試無往不利
又到了鳳凰花開的畢業季節，許多畢業生也都湧入就業市場，除了參加各大學院校舉辦的就業博覽會之外，打理好自己的服裝配備更是不可或缺，即日起至7月31日止udn買東西提供社會新鮮人好康專區，方便新鮮人一站購足，推薦透視公主袖襯衫加窄裙套裝整組，只要1,084元，網紗透視再打破襯衫的悶熱感，搭配窄裙仍可以不失專業！
另外，面試時少不了自我介紹及作品展示等流程，簡報如何呈現獲得在場面試官好評，當然少不了好工具，推薦可以自訂背光的羅技 Logitech PRODIGY RGB 遊戲鍵盤 G213 加 Prodigy 有線光學滑鼠 G102，整組只要1,490元，讓製作自我介紹與相關作品更加得心應手。
開始獨立生活的社會新鮮人，也要準備一些外宿小幫手，例如ikloo 可延伸式組合書櫃，免工具輕鬆組裝，步驟操作簡單，整組千元有找，讓小空間可以獲得充分利用。在悶熱的夏季，若想要心曠神怡，少不了在辦公室擺放一台小電扇，推薦歌林9吋超靜音擺頭循環扇，只要放上它，就讓室內空間涼爽不悶熱，炎夏心情更舒適，工作效率跟表現更亮眼。
運動瘦身大作戰 夏日甩油 Let's Go
夏季是嶄露好身材的季節，udn買東西自即日起至6月30日止，推出運動瘦身大作戰活動專區，戒掉手搖杯的甜膩，改喝每朝双纖綠茶，特別添加日本研磨綠茶粉，口感豐富有層次，甘甜好喝、圓潤不澀，即日起至7月9日止，24瓶650ml的毎朝双纖綠茶只要539元，就能整箱帶回家。
不僅飲食節制，運動更是雕塑身形必經之路，一想到瘦身運動，許多人首先聯想到的就是跑步，推薦專為跑步設計的新進化抗震減壓SHOCK ABSORBER跑步甜心運動內衣，即日起至6月30日止，僅需1,666元，讓你跑步依然能保有美麗身型，輕鬆移動不走山，夏日想要輕鬆瘦身就是這麼容易。
關於udn買東西購物中心
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