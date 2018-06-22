udn買東西與王道銀行跨界合作 推出限時新戶刷卡滿千送800

2018-06-22 12:35 聯合新聞網 udn買東西



文/曾郁文

udn買東西在鳳凰花開的季節首推跨界合作，獨家與王道銀行攜手合作，加碼新戶刷卡回饋活動！只要透過udn買東西專屬的開戶連結，新開立 王道銀行 存款帳戶並申辦簽帳金融卡，且於開戶完成後30天內在 udn買東西 購物中心刷卡單筆實付金額滿1,000元(含)以上，即可享有打趴全網的超值回饋。

正值新鮮人畢業季時刻，udn買東西應援新鮮人求職順利，準備好面試完勝服， 襯衫與套裝 讓面試更加無往不利，專業感UP，好工作都能一網打盡。另外 udn買東西 更貼心為外宿的小資族提供不占空間的居家設備好選擇，例如 歌林Kolin-9吋超靜音擺頭循環扇 ，及 組合式書櫃 等商品，還有 羅技 Logitech PRODIGY RGB 遊戲鍵盤 G213 加Prodigy 有線光學滑鼠 G102整組 祭出NT$1,490超殺價格，讓準備踏入社會的新鮮人輕鬆省錢買好工具，職場起跑點不輸人。

目前全站消費滿5,000元加碼送500禮券，消費滿2,000再送200購物金，還有加碼抽日本沖繩來回機票，消費更有額外回饋1%購物金，不僅價格超殺，回饋不手軟，消費越多返利越多，貨真價實超「有感」！

在udn買東西購物刷王道銀行卡 新戶消費單筆滿千送800

自6月18日起至7月31日止， udn買東西 與王道銀行攜手合作，只要透過udn買東西的專屬連結加入王道銀行O-Bank，新戶30天內持王道銀行簽帳金融卡於 udn買東西 刷卡，單筆消費滿1,000元，將在10月15日前回饋500元禮券與300折價券，讓你好康回饋享不完。

udn買東西自即日起至7月31日止推出O-Bank新戶刷卡滿千送800活動，讓你聰明購物享優惠。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

應援新鮮人！職場必備好康特報 穿出專業面試無往不利

又到了鳳凰花開的畢業季節，許多畢業生也都湧入就業市場，除了參加各大學院校舉辦的就業博覽會之外，打理好自己的服裝配備更是不可或缺，即日起至7月31日止 udn買東西 提供社會新鮮人好康專區，方便新鮮人一站購足，推薦 透視公主袖襯衫加窄裙套裝整組 ，只要1,084元，網紗透視再打破襯衫的悶熱感，搭配窄裙仍可以不失專業！

【YUS＇WOMAN 有思女裝】透視公主袖襯衫加開叉窄裙套裝，用可愛的公主袖展現職場魅力吧，即日起至7月31日止，只要1,084元就能帶走。圖由廠商提供。 分享 facebook

另外，面試時少不了自我介紹及作品展示等流程，簡報如何呈現獲得在場面試官好評，當然少不了好工具，推薦可以自訂背光的 羅技 Logitech PRODIGY RGB 遊戲鍵盤 G213 加 Prodigy 有線光學滑鼠 G102，整組只要1,490元，讓製作自我介紹與相關作品更加得心應手。

【羅技 Logitech 】 PRODIGY RGB 遊戲鍵盤 G213 + Prodigy 有線光學滑鼠 G102，即日起至7月31日止，只要1, 490元就能準備好工具，讓工作更順利。圖由廠商提供。 分享 facebook

開始獨立生活的社會新鮮人，也要準備一些外宿小幫手，例如 ikloo 可延伸式組合書櫃 ，免工具輕鬆組裝，步驟操作簡單，整組千元有找，讓小空間可以獲得充分利用。在悶熱的夏季，若想要心曠神怡，少不了在辦公室擺放一台小電扇，推薦 歌林9吋超靜音擺頭循環扇 ，只要放上它，就讓室內空間涼爽不悶熱，炎夏心情更舒適，工作效率跟表現更亮眼。

【ikloo】貴族風可延伸式組合書櫃/書架四入組，即日起至6月30日止，折扣後價格只要879元就能讓居家空間更有效率地利用。圖由廠商提供。 分享 facebook

歌林Kolin-9吋超靜音擺頭循環扇(KFC-MN927S)，即日起至7月31日止，優惠價990元，結帳再享驚喜價，讓辦公心情不悶熱煩躁，工作更順利。圖由廠商提供。 分享 facebook

運動瘦身大作戰 夏日甩油 Let's Go

udn買東西自即日起至6月30日止推出運動瘦身大作戰活動，讓你夏日輕鬆甩油。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

夏季是嶄露好身材的季節，udn買東西自即日起至6月30日止，推出 運動瘦身大作戰 活動專區，戒掉手搖杯的甜膩，改喝 每朝双纖綠茶 ，特別添加日本研磨綠茶粉，口感豐富有層次，甘甜好喝、圓潤不澀，即日起至7月9日止，24瓶650ml的毎朝双纖綠茶只要539元，就能整箱帶回家。

不僅飲食節制，運動更是雕塑身形必經之路，一想到瘦身運動，許多人首先聯想到的就是跑步，推薦專為跑步設計的新進化抗震減壓 SHOCK ABSORBER跑步甜心運動內衣 ，即日起至6月30日止，僅需1,666元，讓你跑步依然能保有美麗身型，輕鬆移動不走山，夏日想要輕鬆瘦身就是這麼容易。

每朝健康 雙纖綠茶 650ml (24入)/箱，只要539元就能幫助你戒掉高糖分的手搖飲，讓瘦身更高效率。圖由廠商提供。 分享 facebook

SHOCK ABSORBER跑步甜心運動內衣S5044PG，即日起至6月30日止，只要1,666元就能讓跑步更舒適，輕盈雕塑身體曲線。圖由廠商提供。 分享 facebook

關於udn買東西購物中心

udn買東西為聯合報系旗下之全方位購物平台，我們期盼以正派、創新、關懷的企業核心，將消費者重視的生活品味與購物樂趣融入於線上消費中，致力於滿足消費者更多面向的深度需求，期盼帶給消費者最有溫度的商品、價值與服務。欲了解更多訊息，請見 udn買東西 。

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