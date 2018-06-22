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高鐵會員ibon購、取票 抽9999點

2018-06-22 10:41聯合報 記者雷光涵╱即時報導

台灣高鐵公司即日起推出「高鐵會員TGo 有『點』厲害」活動，會員於8月15日前透過7-ELEVEN門市內ibon機台購、取票，輸入已開通之高鐵會員TGo帳號，每張車票不僅可獲贈10點TGo點數；高鐵公司更將於活動結束後，隨機抽出3名，每名加碼贈送9999點，相當折抵購票金額約1999元，價值超過任一區間之標準車廂單程票價

高鐵公司表示，9999點中獎名單預計10月11日公布於高鐵企業網站； 活動期間加贈的點數將於10月15日前同步匯入會員帳戶， 贈送點數效期至2018年12月31日止。會員可至個人帳戶內查詢點數明細。

為提供TGo會員更多優惠好康，高鐵公司更與萬國通路合作，推出多項會員專屬優惠，包括於7月1日到8月31日期間完成高鐵會員TGo註冊E-mail認證的新會員，以手機出示會員條碼與認證電子郵件，即可在萬國通路各門市獲贈束口背包一份，限量3萬份，兌換時間從7月1日到9月15日，送完為止。

針對原已加入高鐵會員TGo的旅客，高鐵提供購買萬國通路指定款行李箱享有優惠價格，可以69折優惠價購買指定款行李箱，再獲贈高鐵會員點數200點（相當於購票金額累積4000元），再享加價購優惠。活動自7月1日至10月31日止。

TGo會員購票乘車，每消費20元即可累積1點，累積至500點以上即可兌換或折抵高鐵車票（限兌換全票），另可享受會員生日禮、指定車次優惠、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。

台灣高鐵會員於8月15日前透過7-ELEVEN門市內ibon機台購、取票，高鐵公...
台灣高鐵會員於8月15日前透過7-ELEVEN門市內ibon機台購、取票，高鐵公司將於活動結束後，隨機抽出3名，每名加碼贈送9999點。聯合報系資料照／記者雷光涵攝影
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