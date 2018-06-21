世界麵包三冠王 陳耀訓赴日技術分享

2018-06-21 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱台北報導



陳耀訓於熊本講習會分享台灣好食材及技術。圖／摘自陳耀訓臉書粉絲團 分享 facebook

2017年世界麵包大賽（Mondial du Pain）師傅陳耀訓憑著扎實技術、台灣風土食材，擊敗法日等多國好手，勇奪三冠王，台灣在國際賽事多次摘金紀錄，堅強實力成為烘焙技術輸出國。6月陳耀訓再度登上國際舞台，18日、21日應日本「熊本製粉」之邀前往熊本、大阪舉辦麵包製作分享會，不只與人氣吉祥物熊本熊擁抱相見歡，還與「熊本製粉」聯名推新包裝，會上分享台灣好食材及技術予日本烘焙業者，奪冠款「馬告鳳梨丹麥」也首次在公開場合完整分享製程，魅力風靡全場。

陳耀訓於熊本麵包製作分享會現場。 圖／陳耀訓提供 分享 facebook

在熊本麵包製作分享會中他說，事前構思逾一個月，特以九州產麵粉製作「熊本熊」造型藝術麵包及參賽作品「國家特色麵包」送給吉祥物熊本熊，熊本熊則還以「熊抱」，麵包香更吸引當地民眾聞香而來，不斷催促來日本展店。

陳耀訓製作「熊本熊」廚師造型麵包送給熊本熊。 圖／摘自陳耀訓臉書粉絲團 分享 facebook

會中首次公開2017世界麵包大賽奪下團體冠軍的「馬告鳳梨丹麥」製作方式，其中鳳梨片以馬告粉熬煮，替風味增添層次。陳耀訓近年環島深入部落，進而使用烏來馬告、屏東霧台原生種紅藜等；同時，陳耀訓也透過「國家特色麵包」向學員展示台灣製作果乾的好技術，引來學員好評不斷。

陳耀訓製作「熊本熊」廚師造型麵包送給熊本熊。圖／摘自陳耀訓臉書粉絲團 分享 facebook

陳耀訓多年來鑽研麵糰、親訪食材產地並多次嘗試，以職人精神走在烘焙道路上。陳耀訓表示，2011年高雄巴黎波波開業至今始終使用「熊本櫻花法國粉」製作麵包，取其「味道乾淨、吸水性強、烤焙彈性好、容易製作出口感輕盈表層薄脆的歐式麵包」等特色，迎合東方人口味。因此一聽到「熊本製粉」有意邀他聯名，便格外興奮，印有他名字的麵粉包裝，將同步於台日及亞洲各地販售，成為台灣第一人。

陳耀訓特別以九州產麵粉製作「熊本熊」廚師造型麵包、手拿法國長棍及麵包，萌樣吸引民眾合照。圖／摘自陳耀訓臉書粉絲團 分享 facebook

陳耀訓過去曾於東京學藝，師傅小倉孝樹也與熊本製粉推出聯名款，因此這次聯名，對他來說別具意義，象徵師徒各自獲得肯定，因此也將這份榮耀結合在分享會，此次示範的健康營養麵包、變化法國、國家特色麵包等，特別結合了他自己的聯名款及小倉孝樹的聯名款麵粉。