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Off-White、Valentino街頭風 要你狂放青春

2018-06-22 00:12聯合報 記者吳曉涵╱台北報導

成套牛仔套裝，採用高彩度色調呈現出狂放自信的青春氣息。 圖／摘自微博
成套牛仔套裝，採用高彩度色調呈現出狂放自信的青春氣息。 圖／摘自微博
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擁抱街頭，似乎是剛登場的2019春夏巴黎男裝周最佳寫照。精品潮流巨星Off-White帶來一場與青少年文化強烈接軌的系列，Valentino也同樣以更親民、年輕的街頭風格，與年輕世代對話。

Off-White本季運用寬窄交錯的線條呈現青少年穿搭風格，抽繩細節搭配OVERSIZE連帽衣、簡約黑白T恤、針織衫印著辛普森家族、品牌Logo等，百搭又充滿童趣。漸層暈染風衣、亮面皮革夾克、成套牛仔套裝，都採用高彩度色調，呈現出狂放自信的青春氣息。此外，聯手行李箱品牌RIMOWA打造的登機箱透明後背包，也成了本場秀的焦點之一。

Off-White聯手行李箱品牌RIMOWA打造的登機箱透明後背包，也成了本場秀...
Off-White聯手行李箱品牌RIMOWA打造的登機箱透明後背包，也成了本場秀的焦點之一。 圖／摘自微博
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文字、塗鴉、經典印花，是Valentino本季設計重點，彼此可以單一呈現也可以混搭出極致繁複的叛逆感。迷彩與桃紅、螢光黃色的VLTN（Valentino縮寫）字體組合，在沉穩野性帥氣中注入騷包的搞怪因子，寬鬆的睡衣樣式服裝搭配花卉圖樣裝飾的外套，展現出一種隨興上街的時髦自在姿態，混搭再混搭，層次越多越好。球鞋上裝飾著彩色流蘇，漁夫帽與服裝上的印花彼此呼應，從頭到腳都要很搶眼，這就是主打實穿街頭風的Valentino要強調的獨特性。

迷彩與桃紅、螢光黃色的VLTN（Valentino縮寫）字體組合，在沉穩野性帥氣...
迷彩與桃紅、螢光黃色的VLTN（Valentino縮寫）字體組合，在沉穩野性帥氣中注入騷包的搞怪因子。 圖／Valentino提供
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球鞋上裝飾著彩色流蘇。 圖／Valentino提供
球鞋上裝飾著彩色流蘇。 圖／Valentino提供
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