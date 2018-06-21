空調新品再一波 速冷節能還能自動除菌

2018-06-21 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



雖然近期各地降雨多，讓氣溫變得稍微涼爽一些，但消費者對空調產品的需求在夏日依舊是不可或缺，若再考量缺電消息頻傳，冷卻速度快、節能省電的空調產品，便成為台灣消費者換購的首要考量。

台灣LG電子今夏推出更省電、更速冷、更安靜、更耐用的 LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調，獨家獲得德國萊茵TÜV集團認證，使用具十年保固的雙迴轉變頻壓縮機，提升了運轉效能，使空調冷卻速度加快40%，節省能源高達70%，還有加大25%的線流扇可排出更強勁氣流，冷卻出風口亦加大9%，讓冷空氣循環更遠、更快速達到空間冷卻，且相當安靜，舒眠模式下可低至19分貝；搭配三段智慧節能模式，可依據室內人數多寡調整能源耗用，加上內建Wi-Fi，消費者可透過LG Smart ThinQ App隨時掌握家中空調各項功能，同時進行能源監控，更加節能。更貼心的是，搭載奈米離子除菌功能，保持室內空氣好品質，讓消費者同時享有舒適涼爽與節能省電的優質生活。即日起至6月30日止，購買LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調指定機種，登錄即送2,000元7-11商品卡。

請來日本性格男星阿部寬代言的三菱重工空調，今年則主打家用一對一ZSXT系列，除了具有三菱重工特有的鋸齒狀風扇，並搭載最新極致靜音低耗能科技之外，外型設計更榮獲歐洲設計大獎殊榮，運用歐風簡約的全白流線，完美融入居家美學。購買三菱重工空調並於保固網完成登錄，即可享有主機板七年以及壓縮機十五年保固，買壁掛式空調，還送兩年份光觸媒及抗過敏源濾網。即日起至7月31日止，購買三菱重工空調室外機任乙台，並於活動期限內至上洋產品保固網（https://warranty.upyoung.com.tw/）登錄室外機機號，更有機會獲得雙人台北—東京來回機票，及三菱港未來技術館入場券。