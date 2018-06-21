台首間MOF認可烘焙坊LALOS兩店熄燈 網友：捨不得

2018-06-21 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



台灣第一間擁有MOF認可的法國麵包烘焙坊「LALOS Bakery」日前在粉絲團宣布「由於公司營運方向調整，6月30日將會是Lalos Bakery安和店及大直店服務大家的最後一天」。多年來以社區型為主的安和店及大直店吸引一票死忠粉絲，消息一出，網友紛紛留言「我每個禮拜都去安和店」、「我無法接受啊」、「晴天霹靂，以後去哪買？」，LALOS Bakery回應，未來將在台北101旗艦店繼續提供服務，會員福利同樣適用。

2011年LALOS Bakery開進台北101購物中心，2013年開安和店、2015年開大直店，從商圈走近社區。LALOS Bakery創辦人Frédéric Lalos在巴黎深受米其林星級主廚青睞，指定要他供應麵包的餐廳，累積星數逾30顆；2011年時敦宜企業與三星主廚Yannick Alléno合作STAY法式餐廳，便指定供應Lalos麵包，因此LALOS Bakery進駐台灣，成為首家海外分店。