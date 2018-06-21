療癒浮躁的心情 「這夏聽她説~她有畫要説」開展

2018-06-21 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



隨著展覽文化日漸成熟，看展已成為跨世代族群喜愛從事的活動。新光三越早在2011年起每年夏天舉辦「這夏系列」活動，在盛夏陪伴每位觀賞者度過不同主題的人文、藝術時光。今年繼台北信義店推出「這夏聽她說~我的心裡只有她」後，緊接著由台北南西店接力推出「這夏聽她説~她有畫要說」，匯聚超過30位跨領域藝術家、歌手，分享她們的具有溫度的創作，與她們心裡的話。首展即日起至7月2日在南西一館登場。

「這夏聽她説~她有畫要說」規劃了視覺藝術、生活藝術舞台兩大展區。視覺藝術展區呈現六篇創作者的故事旅程。包括紙雕藝術家吳靜芳，將記憶中的老嘉義以紙雕場景呈現，包括鐵道旁的老屋，木造房子前的腳踏車、竹椅，夜晚時撒下的月光以及屋內點亮的暖光，將記憶中美好的嘉義溫柔的呈現。

插畫設計師Croter洪添賢以充滿青春感的高中女生為主題，那是個沒有手機、通訊軟體的時代，溝通透過寄信、摺紙飛機等方式，以黑色幽默的方式表達訊息傳送的斷裂與失誤。

曾與林俊傑、林宥嘉、孫燕姿、蘇打綠等藝人合作的多媒體導演插畫家陳青琳，結合了詩人林婉瑜的五首選詩，透過畫、不同媒材與筆觸，將文字化為畫面，用畫面串連程場景，走進展覽空間，安靜地與自己對話。另外，生活藝術展區還有12個創作主題，分享12段精彩的生活。

●「這夏聽她説~她有畫要說」全台巡迴展演時間（免費參觀）

6/22~7/2：台北南西店一館9樓

7/6~7/24：桃園大有店7樓

8/10~8/27：高雄三多店12樓

8/31~9/24：嘉義垂楊店11樓

10/10~10/29：台南新天地6樓