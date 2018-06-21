網購潤娥的快時尚！momo推H：CONNEC旗艦館

2018-06-21 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



網路購物的崛起衝擊傳統實體通路，專櫃服飾品牌紛紛積極進軍電商平台開闢新局，momo購物網宣布與台灣輕奢時尚平價女裝品牌iROO結盟開設官方旗艦館，並同步推出潤娥代言、風靡全亞洲的正統韓國快時尚品牌H：CONNECT旗艦館，不僅與韓國流行同步，還會不定期推出新品獨家折扣，讓喜愛韓流的消費者只需動動手指就能買個過癮。

momo購物網表示，網購不受營業時間與地點限制，加速服飾銷售的輪轉，近年momo購物網持續深化與品牌合作，導入新品牌並推出專屬獨家活動，因此在服飾產業衰退的聲浪中仍維持成長態勢，今年1月至今專櫃服飾的銷售年增率約為5成。目前momo購物網已有H：CONNECT 、iROO、RIVER WOODS、Dailo、MOSS CLUB等近百家專櫃品牌進駐。

韓國流行快時尚代表H：CONNECT品牌旗艦館主攻18～35歲喜愛韓國流行文化的消費者，首波獨家推出本季必備的潮流文字T恤、夏日印花仙氣罩衫、韓風露肩款洋裝、馬卡龍色系老帽等穿搭配件，潤娥代言款服裝也同步開賣，慶祝品牌旗艦館開幕，即日起祭出春夏新品全館4折起。