出一張嘴的時代來臨！遠傳問問智慧音箱會講台式中文

2018-06-21 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



為了拓展智慧家庭多元應用，遠傳電信繼全能行動管家服務之後，再度推出遠傳問問智慧音箱，除了提供全家大小都能用的5大類實用服務之外，更是全台第一款會講「台式中文」的智慧音箱。全國電子宣布即日起於全台324家門市開賣遠傳問問智慧音箱，再推出「全國多媒體智慧組」，總市價12,068元的商品組合首賣優惠價8,280元，相當於6.9折。

目前市面上的智慧音箱產品都是英語操控或大陸的語言模式，遠傳問問智慧音箱經過遠傳在地化語音調教，用台灣標準國語對話就能接收語音指令並回覆，使用喚醒詞「愛講愛講」即可啟動語音助理「愛講」。遠傳電信表示，目前台灣有800萬戶智慧家庭，希望遠傳問問智慧音箱的銷售可以像美國市場一樣達到25％滲透率，以美國消費者使用智慧音箱服務的經驗來看，最常用的功能為查詢天氣、時間、股市、播放音樂和設定提醒等。

遠傳問問智慧音箱結合遠傳數位創新服務優勢，並攜手警察廣播電台、倚天資訊、台北樂學KIZPAD、Yahoo奇摩、宜優科技EQL、博客思聽等合作夥伴，提供資訊快查、生活幫手、娛樂教育、新聞廣播、智慧家庭等5大類在地化服務，不需連結手機就可用friDay音樂直接播放音樂，還能查詢天氣、時間、股市、匯率或用家庭留言機記錄個人待辦事項、串接EQL智慧家庭設備，另有兼顧大人及小孩的有聲書和百科查詢功能，。

同時遠傳問問智慧音箱也是高CP值藍牙喇叭，雙麥克風收音、Peerless喇叭單體搭配拋物錐體設計，收音無死角，極簡設計更獲得2017年德國紅點設計大獎，月球灰機身使用丹麥Kvadrat精選的灰色全羊毛織品包覆，底座以北美進口楓木打造，上方環形燈帶可依據環境光線自動調節，售價7,990元，另有太空黑版售價5,990元。

即日起不限遠傳用戶皆可於全台遠傳直營及加盟門市、網路門市、全國電子、燦坤3C購買，包含主機、1年內容和保固服務，免費享friDay音樂月租一整年。搭配遠傳愛講專案999資費方案、遠傳問問智慧音箱0元，搭配1,399方案加價990元可再帶走Samsung Galaxy J4或ASUS ZenFone Max；上市期間限量加價購買EQL智能小管家特價1,990元。