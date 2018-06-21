文青必訪美食祕境！吃吧「影」藏菜單 憑票券享85折

2018-06-21 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



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餐廳大啖美食還能邊看電影！台北西門町意舍酒店amba吃吧不僅推出多款電影行程必備共享料理，像是海鮮拼盤、大份量肉盤、牛排義大利麵組合外，將首次推出吃吧電影院，每月雙周五會依照主題輪播精選電影，活動期間到餐廳用餐就可以邊吃大餐邊看電影。此外，若消費者在7月1日起到餐廳用餐，並出示電影票券，就可以享有當日消費餐點85折或免費兌換爆米花、飲料組合套餐，

緊鄰電影街的台北西門町意舍酒店amba吃吧，為了吸引看電影人潮上門用餐，特別推出適合看電影共享的夏日觀影分享餐，將夏天浪漫電影元素融合到料理中，如無肉不歡大拼盤、底特律方型披薩、泰式芒果酪梨雞肉沙拉等，適合三五好友在觀影前後享用。