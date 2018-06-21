林口三井OUTLET 迎夏日 上百家品牌聯手折扣

2018-06-21 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



迎接炎炎夏日，想要打造時尚look，不妨走趟OUTLET血拚！MITSUI OUTLET PARK林口三井到6月24日前推出「仲夏南洋祭」，不僅館內眾多品牌祭出優惠折扣，聯名卡還可享有特別回饋，中央廣場也特別換上海灘風裝飾，讓網美IG打卡拍不停！

業者表示，「仲夏南洋祭」特賣會期間以五大風格作為穿搭推薦，「Urban Style」、「Resort Style」、「Outdoor Style」、「Sport Style」、「Life Style」，從國際精品到人氣日系品牌，全館多達上百家店舖推出超低折扣。

活動期間同時提供聯名卡友專屬優惠，凡持永豐聯名卡的會員消費最高享5%回饋，到指定專櫃消費滿3,000元即可現抵100元；另有「仲夏集點樂」蓋章集點活動，當日完成指定條件即可獲贈點數，不僅有精美小禮物可拿，完成全部集點就有機會抽中價值萬元商品大獎。