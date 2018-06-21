FRIDAYS歡慶美國國慶 每周三推出漢堡買1送1

2018-06-21 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



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迎接一年一度的美國國慶日，美式餐廳TGI FRIDAYS除了推出2款漢堡新品外，還端出漢堡日Burger Day活動，從6月27日起之後的每周三，買指定的6款漢堡買1送1，預計可望帶動業績成長2成以上。

TGI FRIDAYS每逢美國國慶日都會祭出相關活動，今年特別推出新款漢堡，包含加入主廚特製的功夫主廚牛肉漢堡，還有搭配太陽蛋及豐富配料的日出熔岩漢堡，以異國風、視覺系概念，吸引消費者目光。TGI FRIDAYS表示，漢堡不僅是美式代表精神，也是品牌的明星商品，光是去年一整年銷售的漢堡數，疊起來就高達120座自由女神高度。因此推出漢堡日Burger Day活動，於6月27日、7月4日、7月11日、7月18日等4天，在全台13家餐廳同步推出6款漢堡每周三買1送1優惠，邀請熟客及漢堡愛好者一同到店共慶美國國慶。

此外，凡是點購任一款漢堡，就可享有99元加購飲品優惠，可品嘗到特選奶昔，有草莓、香草以及OREO等3種口味可選擇。酒精飲品則是加量不加價。若是想喝一杯也可以170元加購星期五精釀生啤酒1杯，共有柳橙白生啤和皮爾森生啤兩種口味可選。