親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲南台灣
南部觀光訂房慘
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

影／曾經的台北水源地 60年前公館長這樣

美麗華大直影城 22日凌晨起暫停營業一個月

FRIDAYS歡慶美國國慶 每周三推出漢堡買1送1

2018-06-21 17:23聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

聯合報提醒您：開車不喝酒、未成年請勿飲酒！

迎接一年一度的美國國慶日，美式餐廳TGI FRIDAYS除了推出2款漢堡新品外，還端出漢堡日Burger Day活動，從6月27日起之後的每周三，買指定的6款漢堡買1送1，預計可望帶動業績成長2成以上。

TGI FRIDAYS每逢美國國慶日都會祭出相關活動，今年特別推出新款漢堡，包含加入主廚特製的功夫主廚牛肉漢堡，還有搭配太陽蛋及豐富配料的日出熔岩漢堡，以異國風、視覺系概念，吸引消費者目光。TGI FRIDAYS表示，漢堡不僅是美式代表精神，也是品牌的明星商品，光是去年一整年銷售的漢堡數，疊起來就高達120座自由女神高度。因此推出漢堡日Burger Day活動，於6月27日、7月4日、7月11日、7月18日等4天，在全台13家餐廳同步推出6款漢堡每周三買1送1優惠，邀請熟客及漢堡愛好者一同到店共慶美國國慶。

此外，凡是點購任一款漢堡，就可享有99元加購飲品優惠，可品嘗到特選奶昔，有草莓、香草以及OREO等3種口味可選擇。酒精飲品則是加量不加價。若是想喝一杯也可以170元加購星期五精釀生啤酒1杯，共有柳橙白生啤和皮爾森生啤兩種口味可選。

除了餐點及飲品外，TGIFRIDAYS看準拍照打卡熱潮，推出金漢堡捉迷藏拍照活動，6月27日到7月18日間，任一分店中找出藏匿的金漢堡合照上傳，就有機會獲得1,000元的餐券。

活動期間若是參加找金漢堡活動，並拍照打卡上傳，就有機會獲得千元餐券。圖／TGI ...
活動期間若是參加找金漢堡活動，並拍照打卡上傳，就有機會獲得千元餐券。圖／TGI FRIDAYS提供
分享
TGI FRIDAYS推出漢堡日活動，每周三買指定6款漢堡中的一款就可享有買1送...
TGI FRIDAYS推出漢堡日活動，每周三買指定6款漢堡中的一款就可享有買1送1優惠。圖／TGI FRIDAYS提供
分享

國慶

相關新聞

7-11加入智能自販機戰局 OK增200處

2018-06-21 17:10

台灣知名甜點「騷豆花」 前進東京新宿展店

2018-06-21 16:49

文青必訪美食祕境！吃吧「影」藏菜單 憑票券享85折

2018-06-21 17:53

每20秒賣出一個！ 吃披薩就愛這一味

2018-06-21 17:42

林口三井OUTLET 迎夏日 上百家品牌聯手折扣

2018-06-21 17:33

C羅代言包山包海 連鋼鐵和肯德基都能賣

2018-06-21 17:13

Dyson推黑鋼色吹風機 台灣首度發售

2018-06-21 17:13

影／把「戽斗」變大了！扭蛋星球特展惡搞登場

2018-06-21 17:10

Office 365攜手迪士尼 信義區體驗文書處理超能力

2018-06-21 15:47

機械昆蟲霸氣十足 16件標本創作首度來台展出

2018-06-21 14:31

1919食物銀行快斷炊 今年還差4.5萬套

2018-06-21 13:53

美麗華大直影城網路訂票喊卡 開放得等等

2018-06-21 12:16

7月起刷卡買高鐵票 最低折扣再降至8折

2018-06-21 11:55

又一個時代眼淚！美華泰西門店7月中歇業

2018-06-21 10:56

全台12大親子飯店出爐，「最好玩飯店」是這間！

2018-06-21 10:39

全球首創！文華X三星 全景、VR、AR全上桌

2018-06-21 10:37

TWG Tea也有專用冰茶包，這樣泡才正確！

2018-06-21 10:37

影／零酒精零熱量！三得利推「透明啤酒」 她實測超像無色黑麥汁

2018-06-21 10:20

拉抬名模女友知名度 世足球星C羅情史也風光

2018-06-21 09:44

彭于晏首登皇家賽馬會 肖想女王報明牌

2018-06-21 02:51

PIAGET珠寶 捕捉魅惑極光

2018-06-21 00:15

2019春夏巴黎男裝周 年輕雙強打頭陣

2018-06-21 00:13

美國10款熱銷休旅 日系省油大贏家

2018-06-21 00:06

中華豆花變喝的 花生豆奶全家獨賣

2018-06-21 00:04

炎夏之「寶」 畫龍點睛

2018-06-21 00:03

選秀歌手Somi 為Reebok秀美腿

2018-06-21 00:01

上海電影節如珠寶大賽 吳亦凡骨董新搭尬女星

2018-06-20 22:47

鞏固百貨金主 微風駕千萬賓利汽車到府接送去血拼

2018-06-20 20:13

明太子入鍋！ 黑毛屋五周年推夏日限定「摩滋鍋」

2018-06-20 20:11

世界50最佳餐廳揭曉 前10名亞洲僅曼谷上榜

2018-06-20 18:30

門檻最低的高樓餐廳 150元起看高空美景吃蕎麥料理

2018-06-20 18:23

收藏控別錯過！可口可樂台灣版紀念鋁瓶今登場

2018-06-20 18:22

強制加麵！ 日本「二郎系」豚人拉麵來台掀話題

2018-06-20 18:15

百貨夏折扣啦！血拼完商圈還有這些讓人想去的特色店

2018-06-20 17:38

Dyson吹風機再出招！買黑鋼新色送超實用收納架

2018-06-20 17:10

瘋世足終極加油法！狂買熱門球隊零食　把敵手吃下肚

2018-06-20 16:47

「好吃到流淚」的詹記麻辣鍋 也吹熄燈號？

2018-06-20 16:28

濟州島香氣美景一次擁有！乾燥花居室純粹香頌好浪漫

2018-06-20 15:42

萊爾富、雀巢聯名！「美祿恐龍」變冰沙 第2杯6折

2018-06-20 15:18
看更多

熱門文章

7月起刷卡買高鐵票 最低折扣再降至8折

2018-06-21 11:55

凌晨1時09分 台中發生規模4.2地震

2018-06-21 01:58

又一個時代眼淚！美華泰西門店7月中歇業

2018-06-21 10:56

豪雨成災 他問：賴清德和陳菊治水的錢用去哪裡？

2018-06-21 13:45

今天夏至 彭啟明：明起將非常炎熱 熱浪天氣重新登場

2018-06-21 07:28

拉抬名模女友知名度 世足球星C羅情史也風光

2018-06-21 09:44

台南市雨後路況多 深夜東區路面又下陷

2018-06-21 01:42

雨炸中南部 水庫沒滿，馬路先滿

2018-06-20 23:54

台南市路面現大坑 機車女騎士被彈起擦傷

2018-06-20 19:59

世界50最佳餐廳揭曉 前10名亞洲僅曼谷上榜

2018-06-20 18:30

上海電影節如珠寶大賽 吳亦凡骨董新搭尬女星

2018-06-20 22:47

今日星座運勢／水瓶 展現親和力事情順利 避免算計

2018-06-21 00:00

思念之情／外婆的願望

2018-06-21 06:00

【小孟塔羅】搶先測2018下半年整體運勢！

2018-06-21 15:42

家人關係／迴轉壽司店滿漢全席

2018-06-21 06:00

美麗華影城突停業 北市勞動局：未接獲大量解僱通報

2018-06-21 14:48

雨下對地方了 台南水庫解渴可供3個月用水

2018-06-20 23:11

對流雲系發展旺盛！ 台南高屏南投大雨特報

2018-06-21 12:38

首發高溫資訊！全台最高溫竟出現在清水斷崖

2018-06-21 12:48

雇主給付是津貼or工資？勞動事件法明定勞工說了算

2018-06-21 12:06

全台12大親子飯店出爐，「最好玩飯店」是這間！

2018-06-21 10:39

強制加麵！ 日本「二郎系」豚人拉麵來台掀話題

2018-06-20 18:15

彭于晏首登皇家賽馬會 肖想女王報明牌

2018-06-21 02:51

中南部連續性降雨 北部午後雷陣雨

2018-06-21 05:00

百年前的畢業旅行 催生台灣第一位山岳攝影師

2018-06-20 23:02

親子手牽手／為什麼要帶孩子出海

2018-06-21 06:00

西南氣流略減弱 吳德榮：各地仍有局部陣雨或雷雨

2018-06-21 06:15

北部1897年來梅雨最少 南部六月雨幾乎7天下完

2018-06-21 15:25

李詠嫻：運動該投其所好 從中創造成就感是維持的關鍵

2018-06-21 08:00

長頸鹿小麥的寶寶關節變形 動物園盼大家集氣

2018-06-20 18:34

影／沒加香料？網購蛋捲店遭爆涉廣告不實

2018-06-21 14:51

美國10款熱銷休旅 日系省油大贏家

2018-06-21 00:06

夏天不敢穿短褲露腿？ 腓腸肌手術輕鬆拔蘿蔔

2018-06-21 08:23

婦子宮肌瘤如巨嬰剖腹摘除 醫：早治療風險低

2018-06-21 08:06

內用禁用吸管惹議 詹順貴：推行不變 且珍奶多是外帶

2018-06-21 10:42

美麗華大直影城網路訂票喊卡 開放得等等

2018-06-21 12:16

台灣知名甜點「騷豆花」 前進東京新宿展店

2018-06-21 16:49

抗癌不能瘦 補充營養品增肌肉

2018-06-21 00:17

影╱陸客市場損失千億商機 旅遊業邀6陸網紅遊台北

2018-06-21 16:48

收藏控別錯過！可口可樂台灣版紀念鋁瓶今登場

2018-06-20 18:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top