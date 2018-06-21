Dyson推黑鋼色吹風機 台灣首度發售

2018-06-21 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



Dyson Supersonic吹風機全新黑鋼色將於台灣首度發售。吹風機採用霧黑色機身設計，融合科技與時尚型於一身。Dyson Supersonic不只是一部吹風機，更貼切可定義為一個溫度調控、高速、精密工學的護髮工具，讓髮絲亮澤健康。新色上市體驗價14,600元，首批購買限量加贈銀鉑色旅型收納袋及收納架。

Dyson表示，新款吹風機由Dyson V9數位馬達驅動，能噴射出快捷而集中的氣流。而且每秒可偵測溫度20次，確保溫度保持在控制範圍內。這有助防止高溫對頭髮造成的損傷，令秀髮保持光澤。

Dyson斥資了5,000萬英鎊設立頭髮科學實驗室。在過去的四年時間，103名Dyson的工程師、頭髮專家和髮型師進行了各種研究，範圍包括氣流的變化和頭髮的細胞結構等。研發過程中，所測試的頭髮更長達1,600公里。

Dyson頭髮科學實驗室研究部經理Rob Smith表示，實驗結果清楚顯示出頭髮的光澤感與健康有不可分割的關係。要保持秀髮健康，就必需做好頭髮角質層和皮質層的護理，而其中一個最佳辦法就是避免高溫的傷害。

大量的氣流能迅速帶走頭髮表面上的水份，降低吹頭時所需的熱力。頭髮的皮質層是髮絲中較強壯的部份，由微小的蛋白纖維構成。使用適當的溫度吹乾頭髮，水份能輕輕地從皮質層中抽走。大大減低對頭髮內部結構造成的傷害，有助保持頭髮的強韌度。