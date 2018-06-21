C羅代言包山包海 連鋼鐵和肯德基都能賣

2018-06-21 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



用「從頭到腳」什麼都能賣來形容C羅，一點都不過份。高知名度與帥氣過人的外型，這位足球金童一直是許多廠商心目中的金雞母。而他所代言的品牌品項範圍也相當包羅萬象，從埃及鋼鐵公司到歐洲去頭皮屑洗髮精、從賀寶芙（Herbalife）到American Tourister行李箱、甚至曾經代言過阿拉伯的肯德基與日本的瘦臉按摩棒與電玩。在社群網路上有超過3億220萬粉絲的C羅，可以說是世界上最受歡迎的運動員。

而他更於2010年便跨入時尚圈，曾與變形金剛辣妹梅根福克斯一起代言過Armani Jeans 和 Emporio Armani Underwear內衣褲系列。而相當有生意頭腦的C羅意識到自己的時尚影響力，更於2013年開始自創品牌CR7，旗下有牛仔單寧系列、男性內褲、鞋履、童裝、以及同名香水，打造自己的時尚王國。