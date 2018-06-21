C羅代言包山包海 連鋼鐵和肯德基都能賣
用「從頭到腳」什麼都能賣來形容C羅，一點都不過份。高知名度與帥氣過人的外型，這位足球金童一直是許多廠商心目中的金雞母。而他所代言的品牌品項範圍也相當包羅萬象，從埃及鋼鐵公司到歐洲去頭皮屑洗髮精、從賀寶芙（Herbalife）到American Tourister行李箱、甚至曾經代言過阿拉伯的肯德基與日本的瘦臉按摩棒與電玩。在社群網路上有超過3億220萬粉絲的C羅，可以說是世界上最受歡迎的運動員。
而他更於2010年便跨入時尚圈，曾與變形金剛辣妹梅根福克斯一起代言過Armani Jeans 和 Emporio Armani Underwear內衣褲系列。而相當有生意頭腦的C羅意識到自己的時尚影響力，更於2013年開始自創品牌CR7，旗下有牛仔單寧系列、男性內褲、鞋履、童裝、以及同名香水，打造自己的時尚王國。
透過他的自有品牌CR7，他也與葡萄牙的飯店集團Pestana在里斯本推出聯名飯店，並與簽有終身約的運動品牌Nike推出CR7聯名系列鞋款。日前他更宣布將在巴西開設餐廳。 C羅曾說過：「我熱愛與廠商合作為他們背書，但我對自己的事業更具熱情、而且這都是我可以持續經營下去的。我享受這過程、各種創意的激盪、以及認識新的領域。」世界上還有什麼他不能賣的呢？
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