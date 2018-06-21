7-11加入智能自販機戰局 OK增200處

2018-06-21 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



以行動支付、無人值守店鋪的消費方式成新零售時代最夯話題，繼年初7-ELEVEN 「X-STORE」未來商店、6月初OK超商「OK mini」陸續亮相後，7-ELEVEN也宣布推出「智能販機門市」，結合icash2.0支付（含聯名卡可自動加值），消費可累積OPENPOINT，首波進駐4間商辦、廠辦。OK超商則表示，月初推出OK mini後，申請熱烈，預計7月確定會有200個場域擺進OK mini販賣機。

為滿足分眾需求，7-ELEVEN宣布推出「智能自販機門市」，第一波進駐超商總部、玉山金控希望大樓、友達光電龍科廠及國泰世華銀行總行大樓共4處。7-ELEVEN表示，去年即同步規畫X-STORE及智能自販機門市，從智能自販機門市消費觀察中發現，以辦公商圈為例，最受青睞的商品為三明治、滷味、巧克力、堅果零食、咖啡、茶飲類、瓶裝水等，通常在早餐、會議休息時段售出，至於宵夜時段則是機能飲料、滷味類最夯。

7-ELEVEN「智能販機門市」及OK超商「OK mini」皆以母子店形式經營，等於一位店長可同時管控逾兩家門市（一般門市、自販機門市）。7-ELEVEN表示，「智能販機門市」由鄰近門市店長透過遠端控制機台狀況，如是否需補貨、溫度、帳務及設備等異常狀況等，如果發生異常，會立即停止販售並透過簡訊、APP推播通知。

智能販機門市機台可設置4度C、18度C及常溫，商品陳列架上同步顯示溫度，讓顧客安心購買。民眾只要持icash2.0支付（含聯名卡可自動加值），消費內可累積OPENPOINT點數，串接OPEN POINT會員系統，未來將推播客製化商品及優惠訊息。

OK超商提到，OK mini從6月初公布後，短期內已接獲逾200處場域申請，包括學校、運動中心、大型國家活動、加油站等，預計7月確定有200個場域擺進OK mini販賣機。