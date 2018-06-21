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影／曾經的台北水源地 60年前公館長這樣

美麗華大直影城 22日凌晨起暫停營業一個月

影／把「戽斗」變大了！扭蛋星球特展惡搞登場

2018-06-21 17:10聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

全球銷售突破3千萬顆的扭蛋品牌「熊貓之穴」首次全球實體化展覽，由日本扭蛋設計師親自操刀展覽設計打造的「扭蛋星球特展」首次在台灣華山1914文創園區、駁二藝術特區同步展出，華山文創園區今日下午率先開放入場，吸引不少扭蛋迷排隊入場。

這次特展包括最熱門的「戽斗星球」、「太自由女神」、「休眠動物園」、「胖胖綠小兵」」、「摩艾聖代」及「水果殭屍」等6大扭蛋系列，推出扭蛋放大版，可近距離接觸近30座大型實體扭蛋公仔、2公尺高的大型造型氣球、絨毛等，還有台灣限定版的戽斗梅花鹿、戽斗台灣黑熊。

熊貓之穴品牌創意總監暨品牌負責人飯田雅實表示，這個品牌在5年前於日本東京誕生，目前已有41件作品、其中有17位作者參與，這次特展特別挑選台灣最具人氣的6大作品，每個作品透過惡搞造型，呈現出「傻瓜」、「討喜」的無限創意。

聯合數位文創董事長李彥甫說，自己的大學室友是戽斗迷，很愛收藏戽斗動物也愛分享，因此對於這次展覽內容很喜愛，加上自己的下巴也有「戽斗」，所以看到這些作品特別有親切感，希望能分享給更多戽斗迷。

除了拍照外，還有互動體驗區，包括睡眠村扭蛋流星雨、透過手機掃QR code將戽斗下巴越伸越長、太自由取神過馬路、水果殭屍跳舞機等，另外也推出戽斗袋鼠VR體驗，讓參展民眾透過VR進入戽斗袋鼠的新世界。

巨大的摩艾臉。記者陳妍霖／攝影
巨大的摩艾臉。記者陳妍霖／攝影
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太自由女神惡搞下腰。記者陳妍霖／攝影
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台灣限定版的戽斗台灣黑熊、戽斗梅花鹿。記者陳妍霖／攝影
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可愛的戽斗動物。記者陳妍霖／攝影
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把「戽斗」變大了！扭蛋星球特展惡搞登場。記者陳妍霖／攝影
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太自由女神惡搞姿勢。記者陳妍霖／攝影
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扭蛋迷別錯過的各式扭蛋。記者陳妍霖／攝影
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水果殭屍。記者陳妍霖／攝影
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把「戽斗」變大了！扭蛋星球特展惡搞登場。記者陳妍霖攝影
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把「戽斗」變大了！扭蛋星球特展惡搞登場。記者陳妍霖／攝影
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胖胖綠小兵。記者陳妍霖／攝影
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扭蛋星球特展今日在華山文創園區率先開放。記者陳妍霖／攝影
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扭蛋星球特展即將開展。記者陳妍霖／攝影
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