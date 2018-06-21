親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲南台灣
南部觀光訂房慘
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

會考落點排序來了 如何填上基北區明星高中？

分屍三個月前就警告 里長：死者真的很冤枉

Office 365攜手迪士尼 信義區體驗文書處理超能力

2018-06-21 15:47聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

要在現代職場把工作高效完成已經不容易，若還要兼顧家庭生活秩序，簡直是超人才能完成的任務！台灣微軟攜手迪士尼皮克斯動畫，搶在動畫電影《超人特攻隊2》上映前夕，將經典故事場景搶先搬到信義區Neo 19前廣場，結合Office 365多項符合家庭使用情境的實用功能體驗區，讓消費者親身體驗好工具帶來的超能力。

即日起至7月3日止，台灣微軟於信義區Neo 19前廣場設置了「Office 365超能無限」體驗屋，以家庭情境為主題設計多個體驗區，打破Office 365只能用來辦公的刻板印象。像是運用「筆跡重播」搞懂媽媽交代的家事任務順序、使用Word「大聲朗讀」功能講故事暫時轉移小孩注意力，或是在家務空檔運用PowerPoint的「設計構想」功能快速架構出漂亮的簡報內容，豐富功能只要全家人共用一套家用版就通通可以搞定。

現場除了拍照上傳即可獲得超能無限A5資料夾一只，或是現場下載Office 365免費體驗30天即可獲贈超能無限微軟手風扇一只之外，活動期間凡購買Office 365個人版或家用版，即可憑發票免費兌換威秀影城電影票券1或2張，活動現場還有專人可協助Office 365帳戶開通、功能教學。於STUDIO A Neo19門市購買iPad／MacBook系列產品，現場加購Office 365，再送限量《超人特攻隊2》獨家周邊紀念品。

即日起至7月3日止，台灣微軟於信義區Neo 19前廣場設置了「Office 36...
即日起至7月3日止，台灣微軟於信義區Neo 19前廣場設置了「Office 365超能無限」體驗屋。記者黃筱晴／攝影
分享
現場上傳照片至指定LINE帳號，就會顯示在體驗屋外的照片牆上。記者黃筱晴／攝影
現場上傳照片至指定LINE帳號，就會顯示在體驗屋外的照片牆上。記者黃筱晴／攝影
分享
於STUDIO A Neo19門市購買iPad／MacBook系列產品，現場加購...
於STUDIO A Neo19門市購買iPad／MacBook系列產品，現場加購Office 365，再送限量《超人特攻隊2》獨家周邊紀念品。記者黃筱晴／攝影
分享
即日起至7月3日止，台灣微軟於信義區Neo 19前廣場設置了「Office 36...
即日起至7月3日止，台灣微軟於信義區Neo 19前廣場設置了「Office 365超能無限」體驗屋。記者黃筱晴／攝影
分享

動畫電影

相關新聞

機械昆蟲霸氣十足 16件標本創作首度來台展出

2018-06-21 14:31

1919食物銀行快斷炊 今年還差4.5萬套

2018-06-21 13:53

美麗華大直影城網路訂票喊卡 開放得等等

2018-06-21 12:16

7月起刷卡買高鐵票 最低折扣再降至8折

2018-06-21 11:55

又一個時代眼淚！美華泰西門店7月中歇業

2018-06-21 10:56

全台12大親子飯店出爐，「最好玩飯店」是這間！

2018-06-21 10:39

全球首創！文華X三星 全景、VR、AR全上桌

2018-06-21 10:37

TWG Tea也有專用冰茶包，這樣泡才正確！

2018-06-21 10:37

影／零酒精零熱量！三得利推「透明啤酒」 她實測超像無色黑麥汁

2018-06-21 10:20

拉抬名模女友知名度 世足球星C羅情史也風光

2018-06-21 09:44

彭于晏首登皇家賽馬會 肖想女王報明牌

2018-06-21 02:51

PIAGET珠寶 捕捉魅惑極光

2018-06-21 00:15

2019春夏巴黎男裝周 年輕雙強打頭陣

2018-06-21 00:13

美國10款熱銷休旅 日系省油大贏家

2018-06-21 00:06

中華豆花變喝的 花生豆奶全家獨賣

2018-06-21 00:04

炎夏之「寶」 畫龍點睛

2018-06-21 00:03

選秀歌手Somi 為Reebok秀美腿

2018-06-21 00:01

上海電影節如珠寶大賽 吳亦凡骨董新搭尬女星

2018-06-20 22:47

鞏固百貨金主 微風駕千萬賓利汽車到府接送去血拼

2018-06-20 20:13

明太子入鍋！ 黑毛屋五周年推夏日限定「摩滋鍋」

2018-06-20 20:11

世界50最佳餐廳揭曉 前10名亞洲僅曼谷上榜

2018-06-20 18:30

門檻最低的高樓餐廳 150元起看高空美景吃蕎麥料理

2018-06-20 18:23

收藏控別錯過！可口可樂台灣版紀念鋁瓶今登場

2018-06-20 18:22

強制加麵！ 日本「二郎系」豚人拉麵來台掀話題

2018-06-20 18:15

百貨夏折扣啦！血拼完商圈還有這些讓人想去的特色店

2018-06-20 17:38

Dyson吹風機再出招！買黑鋼新色送超實用收納架

2018-06-20 17:10

瘋世足終極加油法！狂買熱門球隊零食　把敵手吃下肚

2018-06-20 16:47

「好吃到流淚」的詹記麻辣鍋 也吹熄燈號？

2018-06-20 16:28

濟州島香氣美景一次擁有！乾燥花居室純粹香頌好浪漫

2018-06-20 15:42

萊爾富、雀巢聯名！「美祿恐龍」變冰沙 第2杯6折

2018-06-20 15:18

夏天就要吃海膽、螃蟹！4大飯店吃到飽推海鮮料理

2018-06-20 14:47

放下繁忙工作 尋你專屬的咖啡時光

2018-06-20 14:30

澎恰恰、許效舜「鐵獅亮光樂團」將於貢寮海祭表演

2018-06-20 14:03

板橋朋友快照過來！80多道東南亞料理任選吃到飽

2018-06-20 13:50

期間限定！吃到飽送半打馬糞海膽 加200元升級1打

2018-06-20 12:29

不捨烘焙店麵包大量丟棄 他倆開惜食餐廳

2018-06-20 11:54

神祕北韓5日行 團費降到3字頭

2018-06-20 10:23

米蘭男裝壓軸秀 奇幻logo豔遇義國風

2018-06-20 00:37

包款繡上浮雕 今夏就愛「花團錦簇」

2018-06-20 00:13
看更多

熱門文章

連續檢舉魔人的噩夢！即時簡訊提醒違規下月上線

2018-06-20 17:00

不拔牙矯正成主流？ 矯正學會崩潰喊「別亂誤導」

2018-06-20 17:07

凌晨1時09分 台中發生規模4.2地震

2018-06-21 01:58

又一個時代眼淚！美華泰西門店7月中歇業

2018-06-21 10:56

7月起刷卡買高鐵票 最低折扣再降至8折

2018-06-21 11:55

今天夏至 彭啟明：明起將非常炎熱 熱浪天氣重新登場

2018-06-21 07:28

「中華豆花」也可以喝了！濃郁花生豆奶 全家復古獨賣

2018-06-20 16:36

台南市雨後路況多 深夜東區路面又下陷

2018-06-21 01:42

豪雨成災 他問：賴清德和陳菊治水的錢用去哪裡？

2018-06-21 13:45

雨炸中南部 水庫沒滿，馬路先滿

2018-06-20 23:54

拉抬名模女友知名度 世足球星C羅情史也風光

2018-06-21 09:44

台南市路面現大坑 機車女騎士被彈起擦傷

2018-06-20 19:59

世界50最佳餐廳揭曉 前10名亞洲僅曼谷上榜

2018-06-20 18:30

今日星座運勢／水瓶 展現親和力事情順利 避免算計

2018-06-21 00:00

上海電影節如珠寶大賽 吳亦凡骨董新搭尬女星

2018-06-20 22:47

思念之情／外婆的願望

2018-06-21 06:00

強制加麵！ 日本「二郎系」豚人拉麵來台掀話題

2018-06-20 18:15

家人關係／迴轉壽司店滿漢全席

2018-06-21 06:00

雨下對地方了 台南水庫解渴可供3個月用水

2018-06-20 23:11

愷樂教妳輕鬆練出川字腹肌 展現小蠻腰迷人姿態

2018-06-20 17:08

首發高溫資訊！全台最高溫竟出現在清水斷崖

2018-06-21 12:48

中南部連續性降雨 北部午後雷陣雨

2018-06-21 05:00

對流雲系發展旺盛！ 台南高屏南投大雨特報

2018-06-21 12:38

彭于晏首登皇家賽馬會 肖想女王報明牌

2018-06-21 02:51

美麗華影城突停業 北市勞動局：未接獲大量解僱通報

2018-06-21 14:48

全台12大親子飯店出爐，「最好玩飯店」是這間！

2018-06-21 10:39

B肝帶原者 94%是34歲以上的沒打疫苗世代

2018-06-20 17:07

百年前的畢業旅行 催生台灣第一位山岳攝影師

2018-06-20 23:02

雇主給付是津貼or工資？勞動事件法明定勞工說了算

2018-06-21 12:06

西南氣流略減弱 吳德榮：各地仍有局部陣雨或雷雨

2018-06-21 06:15

高雄市區積水又停水爆民怨 水公司宣布周日不停水

2018-06-20 17:45

親子手牽手／為什麼要帶孩子出海

2018-06-21 06:00

李詠嫻：運動該投其所好 從中創造成就感是維持的關鍵

2018-06-21 08:00

長頸鹿小麥的寶寶關節變形 動物園盼大家集氣

2018-06-20 18:34

美國10款熱銷休旅 日系省油大贏家

2018-06-21 00:06

夏天不敢穿短褲露腿？ 腓腸肌手術輕鬆拔蘿蔔

2018-06-21 08:23

婦子宮肌瘤如巨嬰剖腹摘除 醫：早治療風險低

2018-06-21 08:06

內用禁用吸管惹議 詹順貴：推行不變 且珍奶多是外帶

2018-06-21 10:42

【小孟塔羅】搶先測2018下半年整體運勢！

2018-06-21 15:42

美麗華大直影城網路訂票喊卡 開放得等等

2018-06-21 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top