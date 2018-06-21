Office 365攜手迪士尼 信義區體驗文書處理超能力
要在現代職場把工作高效完成已經不容易，若還要兼顧家庭生活秩序，簡直是超人才能完成的任務！台灣微軟攜手迪士尼皮克斯動畫，搶在動畫電影《超人特攻隊2》上映前夕，將經典故事場景搶先搬到信義區Neo 19前廣場，結合Office 365多項符合家庭使用情境的實用功能體驗區，讓消費者親身體驗好工具帶來的超能力。
即日起至7月3日止，台灣微軟於信義區Neo 19前廣場設置了「Office 365超能無限」體驗屋，以家庭情境為主題設計多個體驗區，打破Office 365只能用來辦公的刻板印象。像是運用「筆跡重播」搞懂媽媽交代的家事任務順序、使用Word「大聲朗讀」功能講故事暫時轉移小孩注意力，或是在家務空檔運用PowerPoint的「設計構想」功能快速架構出漂亮的簡報內容，豐富功能只要全家人共用一套家用版就通通可以搞定。
現場除了拍照上傳即可獲得超能無限A5資料夾一只，或是現場下載Office 365免費體驗30天即可獲贈超能無限微軟手風扇一只之外，活動期間凡購買Office 365個人版或家用版，即可憑發票免費兌換威秀影城電影票券1或2張，活動現場還有專人可協助Office 365帳戶開通、功能教學。於STUDIO A Neo19門市購買iPad／MacBook系列產品，現場加購Office 365，再送限量《超人特攻隊2》獨家周邊紀念品。
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