Office 365攜手迪士尼 信義區體驗文書處理超能力

2018-06-21 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



要在現代職場把工作高效完成已經不容易，若還要兼顧家庭生活秩序，簡直是超人才能完成的任務！台灣微軟攜手迪士尼皮克斯動畫，搶在動畫電影《超人特攻隊2》上映前夕，將經典故事場景搶先搬到信義區Neo 19前廣場，結合Office 365多項符合家庭使用情境的實用功能體驗區，讓消費者親身體驗好工具帶來的超能力。

即日起至7月3日止，台灣微軟於信義區Neo 19前廣場設置了「Office 365超能無限」體驗屋，以家庭情境為主題設計多個體驗區，打破Office 365只能用來辦公的刻板印象。像是運用「筆跡重播」搞懂媽媽交代的家事任務順序、使用Word「大聲朗讀」功能講故事暫時轉移小孩注意力，或是在家務空檔運用PowerPoint的「設計構想」功能快速架構出漂亮的簡報內容，豐富功能只要全家人共用一套家用版就通通可以搞定。