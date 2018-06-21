1919食物銀行快斷炊 今年還差4.5萬套
基督教救助協會「1919食物銀行」，每年需至少募集6萬套「1919救助套餐」，才能供應4500個受助戶的需求。然而今年到5月底止，只募到1萬5000套，而所有庫存將於7月用罄，救助協會與統一超商合作，呼籲全台民眾能一起響應，到鄰近的便利商店認捐「1919救助套餐」，讓所有弱勢家庭都能餐餐有飯吃。
2017年全台可以請領政府補助的低/中低收入戶數共66萬餘人，占總人口3.01%。但還有些是得不到政府補助的「社福邊緣戶」。這些邊緣戶中，很多都是獨居老人、身心障礙、沒有穩定工作者，連最基本的「溫飽」都有問題，亟需仰賴外界救助。
據「1919食物銀行分析報告」，去年近5000個受助家庭中，月平均所得為1萬6305元，連全台最低所得20%家庭平均2萬7450元的6成都不到，但扶養比卻達0.74，是一般家庭0.37的2倍。平均支出2萬2226元，造成月平均超支5921元，長期入不敷出。
受助戶中近2成為多重弱勢者，住在高雄潮寮的黃阿嬤一家，就是最典型的案例。76歲的阿嬤不良於行，先生早逝。5個子女，1個早逝、1個重度糖尿病、3個又聾又啞，最小的女兒還患有唐氏症，全家僅靠低收入戶與殘障津貼過活。所幸3年前，高雄志工得知黃阿嬤的困境後，立即為他們申請了1919食物包。志工說，每次收到食物包，黃阿嬤都很感恩，也很珍惜。尤其患唐氏症的45歲小女兒，一看到罐頭類食品，總是笑得合不攏嘴。
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