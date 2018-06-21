1919食物銀行快斷炊 今年還差4.5萬套

2018-06-21 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



基督教救助協會「1919食物銀行」，每年需至少募集6萬套「1919救助套餐」，才能供應4500個受助戶的需求。然而今年到5月底止，只募到1萬5000套，而所有庫存將於7月用罄，救助協會與統一超商合作，呼籲全台民眾能一起響應，到鄰近的便利商店認捐「1919救助套餐」，讓所有弱勢家庭都能餐餐有飯吃。

2017年全台可以請領政府補助的低/中低收入戶數共66萬餘人，占總人口3.01%。但還有些是得不到政府補助的「社福邊緣戶」。這些邊緣戶中，很多都是獨居老人、身心障礙、沒有穩定工作者，連最基本的「溫飽」都有問題，亟需仰賴外界救助。

據「1919食物銀行分析報告」，去年近5000個受助家庭中，月平均所得為1萬6305元，連全台最低所得20%家庭平均2萬7450元的6成都不到，但扶養比卻達0.74，是一般家庭0.37的2倍。平均支出2萬2226元，造成月平均超支5921元，長期入不敷出。