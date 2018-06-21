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機械昆蟲霸氣十足 16件標本創作首度來台展出

2018-06-21 14:31聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

金色寶石金龜，建議售價8.2萬元。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋...
金色寶石金龜，建議售價8.2萬元。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊提供
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當來自世界各地的稀有昆蟲標本，遇見瑞士機械表的機械零件，會擦出什麼樣的火花？來自德國的藝術家Gaby Wormann，擅長以真實大型昆蟲標本，結合齒輪、夾板、游絲與燈絲等鐘表與機械工程零件，悉心創作一系列令人驚豔的「MeCre」機械昆蟲藝術創作，這些怪誕而真實的仿生昆蟲第一次來台展出。

Gaby Wormann從德國攜帶最新的16件機械昆蟲MeCre創作，在台北MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊展出近二個月，作品包括許多少見的大型昆蟲，例如金花金龜、閃蝶、月蛾、大角金龜、南洋大兜蟲、螽斯、雞冠花巨蝗、騷蟬、海克力士長戟大兜蟲、皇蛾、蠍子等。

大角金龜，建議售價30萬元。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊...
大角金龜，建議售價30萬元。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊提供
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作品依照身型大小，身價不同，從小件的入門款每件7.2萬元，到巨型昆蟲每件30萬元；例如本次來台最大的作品是世界上現存昆蟲中體型最大的「大角金龜」，16X23X4cm的巨大身形，看起來霸氣十足。

最大甲蟲 海克力士長戟大兜蟲

全世界最大的甲蟲「海克力士長戟大兜蟲」，在展開的翅鞘開合處安置了擺輪游絲和擒縱結構，看來就像孔武有力的大力士；還有一款出沒於熱帶及亞熱帶地區森林，被認為是全球最大蛾的皇蛾，翅膀斑斕迷幻，觸角保存完整，身體部位以機械結構取代，還以兩只避震器作為雙眼，看起來頗有未來科技感。

海克力士長戟大兜蟲，建議售價30萬元。 圖／MB&F M.A.D. Galler...
海克力士長戟大兜蟲，建議售價30萬元。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊提供
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蠍子、閃蝶、金龜 各有巧思

精彩作品還包括看起來兇猛的蠍子，彎曲的尾部以微型齒輪搭配支架串連，展現充滿鬥性的攻擊氣勢；翅膀散發金色光澤的「金色寶石金龜」；散發宛如綠寶石光澤的「金鍬」；翅面華麗、藍寶石般奪目的「 閃蝶」等。

蠍子，建議售價24.8萬元。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊...
蠍子，建議售價24.8萬元。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊提供
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Gaby Wormann 從小傾心「進化」

出生於德國鄉村的Gaby Wormann是首位將昆蟲結合機械創作的藝術家，從小就 對「進化」充滿興趣，例如恐龍、化石與科幻小說。真正和昆蟲結緣是某一次她走進位於紐約百老匯的進化商店，首次遇見大型昆蟲，一見傾心，基於對於動力學與精密機械的天份，在進行多年的反覆練習之後，終於造就第一件MeCre，截至目前為止，她總計推出的作品僅有80多件。

葳鑠總經理沈曉惠（左）與德國藝術家Gaby Wormann。 圖／MB&F M....
葳鑠總經理沈曉惠（左）與德國藝術家Gaby Wormann。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊提供
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葳鑠總經理沈曉惠表示，每件機械昆蟲都是獨一無二作品，由於創作不易，過程中只要一個不小心 ，讓昆蟲折翼或是觸角斷掉，就必須整隻放棄，重新再來，Gaby Wormann在創作時必須非常謹慎小心，曾經因為製作一隻大型閃蝶作品，耗損了三隻閃蝶，讓這位藝術家放聲嚎啕大哭，也可以看出每件作品真的是得來不易。

基於蝴蝶本身有「福」的諧音，加上色澤豔麗討喜，沈曉惠表示，原本以為蝴蝶造型的機械昆蟲會比較受到國內收藏家的喜愛，令人訝異的是，展覽未開始即售出的兩件作品，都是昆蟲而非蝴蝶。

閃蝶，建議售價26萬元。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊提供
閃蝶，建議售價26萬元。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊提供
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南洋大兜蟲，建議售價15.6萬元。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋...
南洋大兜蟲，建議售價15.6萬元。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊提供
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澳洲金鍬，建議售價8.2萬元。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝...
澳洲金鍬，建議售價8.2萬元。 圖／MB&F M.A.D. Gallery瘋狂藝廊提供
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