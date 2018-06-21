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7月起刷卡買高鐵票 最低折扣再降至8折

2018-06-21 11:55聯合報 記者雷光涵╱即時報導

台灣高鐵宣布，7月1日起至今年12月31日購買「標準車廂對號座卡友優惠」的旅客，...
台灣高鐵宣布，7月1日起至今年12月31日購買「標準車廂對號座卡友優惠」的旅客，票價折扣最低降至8折。聯合報系資料照／記者雷光涵攝影
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台灣高鐵宣布，7月1日起至今年12月31日購買「標準車廂對號座卡友優惠」的旅客，票價折扣最低降至8折，較目前的最低85折更加優惠。高鐵說，為便利民眾享受信用卡優惠行動購票App「T Express」已新增信用卡優惠專區，旅客可直接在專區購買信用卡優惠車票。

高鐵公司指出，旅客於台灣高鐵網路訂票系統或高鐵行動購票App「T Express」的信用卡優惠專區中，輸入所持信用卡號前8碼，即可查詢適用之商務車廂升等優惠或標準車廂對號座卡友優惠方案，直接訂位付款，就能以紅利點數或費用享受優惠。使用「T Express」的旅客更可直接取得手機票證，免去到車站或便利商店取票的麻煩及排隊等候時間。

不過高鐵提醒旅客若欲使用扣抵紅利點數購票，先與發卡銀行確認點數足以扣抵，購買商務車廂升等優惠方案的旅客，因各發卡銀行升等規則不同，部分起迄區間可能發生扣抵了紅利點數或收取自費額後，升等票價卻高於商務車廂原價的狀況，建議先向發卡銀行查詢後再行購買。

台灣高鐵表示，他們持續與銀行合作提供商務車廂升等優惠及標準車廂對號座卡友優惠，7月起合作的發卡單位各達17家。同時，高鐵公司致力於提供旅客更便利的購票管道，除售票窗口外，旅客也可直接於高鐵網路訂票系統的信用卡合作優惠專區訂位付款，現在更可在「T Express」一次完成訂位、付款、取票，省時又方便。

高鐵票價機票

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