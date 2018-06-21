親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲南台灣
南部觀光訂房慘
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

核四工程師內心話 網友嘆：專業輸給水煮青蕉配醬油

非選出最優秀學生不可？該廢除「市長獎」了！

美麗華大直影城網路訂票喊卡 開放得等等

2018-06-21 12:16中央社 台北21日電

美麗華大直影城管理團隊美麗新娛樂今天表示，目前先暫停網路預訂票銷售，等確認設備修繕狀況後，再決定何時開放，至於是否停業，目前沒收到消息。

美麗華娛樂公司長期委託美麗新娛樂公司負責大直影城營運，不過，美麗華娛樂公司因為內部股東內鬨問題，片面解除雙方合約，改聘自己人員，這些人員疑操作不當造成設備損壞，使得部分影廳關廳，影響消費者權益，現階段已開放退票。

雙方目前還在後續營運及補償措施持續協商開會中，不過，網路上卻盛傳一封內部文件，裡面寫明，21日會是影城最後一天營業，之後會公告聲明，多久恢復營業目前不確定。

大直影城臉書粉絲團則透過貼文宣布，因美麗華大直影設備系統維護，將暫時停止22日以後的網路預定訂票服務，最新開放訂票時間將另行公告於官網。

美麗新娛樂公司行銷副理陳思潔今天向中央社記者說，目前管理團隊只負責官網、臉書粉絲團部分，影城部分現階段由美麗華娛樂公司負責；會暫停網路訂票主要是要先了解影廳設備修繕狀況，等確認後才會再開放訂票，何時開放還不清楚。

陳思潔指出，至於網路上流傳今天是影城最後一天營業等內容，美麗新娛樂沒有收到相關訊息，目前還在跟美麗華娛樂公司持續協商中，希望達成共識，讓爭議可以盡快落幕。

股東

相關新聞

又一個時代眼淚！美華泰西門店7月中歇業

2018-06-21 10:56

7月起刷卡買高鐵票 最低折扣再降至8折

2018-06-21 11:55

全台12大親子飯店出爐，「最好玩飯店」是這間！

2018-06-21 10:39

全球首創！文華X三星 全景、VR、AR全上桌

2018-06-21 10:37

TWG Tea也有專用冰茶包，這樣泡才正確！

2018-06-21 10:37

影／零酒精零熱量！三得利推「透明啤酒」 她實測超像無色黑麥汁

2018-06-21 10:20

拉抬名模女友知名度 世足球星C羅情史也風光

2018-06-21 09:44

彭于晏首登皇家賽馬會 肖想女王報明牌

2018-06-21 02:51

PIAGET珠寶 捕捉魅惑極光

2018-06-21 00:15

2019春夏巴黎男裝周 年輕雙強打頭陣

2018-06-21 00:13

美國10款熱銷休旅 日系省油大贏家

2018-06-21 00:06

中華豆花變喝的 花生豆奶全家獨賣

2018-06-21 00:04

炎夏之「寶」 畫龍點睛

2018-06-21 00:03

選秀歌手Somi 為Reebok秀美腿

2018-06-21 00:01

上海電影節如珠寶大賽 吳亦凡骨董新搭尬女星

2018-06-20 22:47

鞏固百貨金主 微風駕千萬賓利汽車到府接送去血拼

2018-06-20 20:13

明太子入鍋！ 黑毛屋五周年推夏日限定「摩滋鍋」

2018-06-20 20:11

世界50最佳餐廳揭曉 前10名亞洲僅曼谷上榜

2018-06-20 18:30

門檻最低的高樓餐廳 150元起看高空美景吃蕎麥料理

2018-06-20 18:23

收藏控別錯過！可口可樂台灣版紀念鋁瓶今登場

2018-06-20 18:22

強制加麵！ 日本「二郎系」豚人拉麵來台掀話題

2018-06-20 18:15

百貨夏折扣啦！血拼完商圈還有這些讓人想去的特色店

2018-06-20 17:38

Dyson吹風機再出招！買黑鋼新色送超實用收納架

2018-06-20 17:10

愷樂教妳輕鬆練出川字腹肌 展現小蠻腰迷人姿態

2018-06-20 17:08

瘋世足終極加油法！狂買熱門球隊零食　把敵手吃下肚

2018-06-20 16:47

「好吃到流淚」的詹記麻辣鍋 也吹熄燈號？

2018-06-20 16:28

濟州島香氣美景一次擁有！乾燥花居室純粹香頌好浪漫

2018-06-20 15:42

萊爾富、雀巢聯名！「美祿恐龍」變冰沙 第2杯6折

2018-06-20 15:18

夏天就要吃海膽、螃蟹！4大飯店吃到飽推海鮮料理

2018-06-20 14:47

放下繁忙工作 尋你專屬的咖啡時光

2018-06-20 14:30

澎恰恰、許效舜「鐵獅亮光樂團」將於貢寮海祭表演

2018-06-20 14:03

板橋朋友快照過來！80多道東南亞料理任選吃到飽

2018-06-20 13:50

期間限定！吃到飽送半打馬糞海膽 加200元升級1打

2018-06-20 12:29

不捨烘焙店麵包大量丟棄 他倆開惜食餐廳

2018-06-20 11:54

神祕北韓5日行 團費降到3字頭

2018-06-20 10:23

米蘭男裝壓軸秀 奇幻logo豔遇義國風

2018-06-20 00:37

包款繡上浮雕 今夏就愛「花團錦簇」

2018-06-20 00:13

模型車收藏家注意！海神、保時捷⋯ 85度C滿額加購

2018-06-19 22:01

打破高樓餐廳高定價 「菜な」蕎麥料理平價登台

2018-06-19 21:12
看更多

熱門文章

連續檢舉魔人的噩夢！即時簡訊提醒違規下月上線

2018-06-20 17:00

曾文、烏山頭水庫進帳8千萬噸！增加3個月用水

2018-06-20 13:57

將和遠距戀愛5年男友結婚 一封私訊讓她陷入掙扎

2018-06-20 14:16

「好吃到流淚」的詹記麻辣鍋 也吹熄燈號？

2018-06-20 16:28

不拔牙矯正成主流？ 矯正學會崩潰喊「別亂誤導」

2018-06-20 17:07

凌晨1時09分 台中發生規模4.2地震

2018-06-21 01:58

夏天就要吃海膽、螃蟹！4大飯店吃到飽推海鮮料理

2018-06-20 14:47

連日豪雨卻要停水！高雄1.7萬戶周日停水16小時

2018-06-20 14:14

澎恰恰、許效舜「鐵獅亮光樂團」將於貢寮海祭表演

2018-06-20 14:03

今天夏至 彭啟明：明起將非常炎熱 熱浪天氣重新登場

2018-06-21 07:28

網友遇到絕世媽寶 連分手都要媽媽同意

2018-06-20 15:49

「中華豆花」也可以喝了！濃郁花生豆奶 全家復古獨賣

2018-06-20 16:36

台南市雨後路況多 深夜東區路面又下陷

2018-06-21 01:42

又一個時代眼淚！美華泰西門店7月中歇業

2018-06-21 10:56

雨炸中南部 水庫沒滿，馬路先滿

2018-06-20 23:54

台南市路面現大坑 機車女騎士被彈起擦傷

2018-06-20 19:59

常常想睡覺？小心缺鐵性貧血找上你

2018-06-20 16:14

世界50最佳餐廳揭曉 前10名亞洲僅曼谷上榜

2018-06-20 18:30

拉抬名模女友知名度 世足球星C羅情史也風光

2018-06-21 09:44

今日星座運勢／水瓶 展現親和力事情順利 避免算計

2018-06-21 00:00

板橋朋友快照過來！80多道東南亞料理任選吃到飽

2018-06-20 13:50

7月起刷卡買高鐵票 最低折扣再降至8折

2018-06-21 11:55

萊爾富、雀巢聯名！「美祿恐龍」變冰沙 第2杯6折

2018-06-20 15:18

40歲後肌肉崩壞 專家教你怎麼救

2018-06-20 15:40

愷樂教妳輕鬆練出川字腹肌 展現小蠻腰迷人姿態

2018-06-20 17:08

雨下對地方了 台南水庫解渴可供3個月用水

2018-06-20 23:11

思念之情／外婆的願望

2018-06-21 06:00

東石布袋太保低漥區大淹水 挖土機淹沒水中

2018-06-20 13:44

強制加麵！ 日本「二郎系」豚人拉麵來台掀話題

2018-06-20 18:15

中南部連續性降雨 北部午後雷陣雨

2018-06-21 05:00

上海電影節如珠寶大賽 吳亦凡骨董新搭尬女星

2018-06-20 22:47

B肝帶原者 94%是34歲以上的沒打疫苗世代

2018-06-20 17:07

百年前的畢業旅行 催生台灣第一位山岳攝影師

2018-06-20 23:02

彭于晏首登皇家賽馬會 肖想女王報明牌

2018-06-21 02:51

家人關係／迴轉壽司店滿漢全席

2018-06-21 06:00

連日豪大雨稻作倒伏 退休校長不忍拍攝老農背影

2018-06-20 14:54

西南氣流略減弱 吳德榮：各地仍有局部陣雨或雷雨

2018-06-21 06:15

民眾注意！屏東等12縣市續發布豪雨特報

2018-06-20 15:39

高雄市區積水又停水爆民怨 水公司宣布周日不停水

2018-06-20 17:45

長頸鹿小麥的寶寶關節變形 動物園盼大家集氣

2018-06-20 18:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top