全台12大親子飯店出爐，「最好玩飯店」是這間！

2018-06-21 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台南趣淘漫旅有許多戶外設施。圖／易遊網提供 分享 facebook 暑假來了，今年你的旅遊計畫是什麼？全台不少飯店瞄準父母的「寵愛商機」，特別為小孩打造遊戲空間，或是主打親子主題房，讓「玩飯店」成為親子旅遊的熱門選擇。易遊網日前進行「全台12間超好玩飯店，你最想去哪溜小孩」網路調查，蘭城晶英酒店摘下第一，成為小孩心中「最好玩飯店」。

以跳跳床、旋轉溜滑梯、賽車場、兒童電影院、親子俱樂部等多款遊樂設施，圈粉眾多孩童的「蘭城晶英酒店」，可說是小孩霸主，甚至有網友表示，「飯店裡設施多到讓孩子們都不想回家了」、「小朋友玩得很盡興，完全不想回家，其他大人使用的設施也很不錯，真的是逼近滿分」。不斷推陳出新，讓小朋友玩到捨不得回家的「蘭城晶英酒店」，以19%的得票率獲得第1名。

第2名「新竹六福莊生態渡假旅館」，最大特色就是能在動物園住一晚，睜開眼長頸鹿就在窗外，對小朋友來說新鮮又獵奇。擠進第3名的「和逸飯店台南西門館」，有讓小朋友可以大玩賽車、堆沙、噴泉池的空中操場，還有全家可一起暢玩遊戲的Xbox親子主題房，讓網友直呼「真想天天都住在這」。擁有號稱全球最大兒童俱樂部的「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」，有多項娛樂設施和DIY活動，以及兒童專屬的戶外泳池，可說是親子消暑的最佳勝地，奪下第4名。

此外，用Hape積木打造玩樂天堂的「義大天悅飯店」獲得第5名。第6名的「新竹煙波大飯店湖濱本館」以宇宙星球為概念設計5大遊戲設施、星際太空艙主題房，讓小朋友們印象深刻。「礁溪長榮鳳凰酒店」除了必備的遊戲空間外，還有專為兒童設計的攀岩場，鼓勵小朋友勇敢挑戰極限，獲得第7名。

第8~12名則依序為台南趣淘漫旅、礁溪寒沐酒店、兆品酒店苗栗、澎澄飯店、花蓮翰品酒店。