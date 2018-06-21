全球首創！文華X三星 全景、VR、AR全上桌

2018-06-21 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



今夏飯店業不乏創意跨界，其中，又以結合3C、虛實幻化為最。像是全球首創的三星S9碰上文華東方米其林，頭戴式VR裝置、全景相機、AR擴增實境全上桌；日前地表最強小廚師Le Petit Chef也客座台北晶華酒店，原本預定3個月、180個餐期，近2,200個座位在7天之內銷售一空，業者展延到7月底，依然一位難求，據了解，小廚師將有可能再延至8月底。

三星電子今年與甫獲米其林一星的文華東方酒店雅閣合作，「三星專屬包廂」滿滿的「科技味」，桌前每人一機，星廚謝文化身卡通人物介紹菜色，忽一轉，電視牆上廚房實景現身；或是頭戴式VR裝置上桌，上菜前，先潛進海底優游，造訪下一道龍蝦的世界；又或是結合AR擴增實境，一邊觀賞廚房直播，一面按讚。

忙不迭時，服務人員提醒手機有「美食」拍照模式，直接開啟手機上的Bixby Vision功能，就可快速辨識紅酒的產地及年份；使用慢速攝影，酒緩緩滴落、入杯清揚回彈，一支完美廣告影片就從手中誕生。當招牌菜「雅閣炒飯」上桌，燈光忽地轉暗，原來此刻要體驗Galaxy S9+的獨特F1.5大光圈及食物模式，在暗地也可拍美照。

文華X三星的創意料理6月25日至7月15日，每日限定午、晚兩場，用餐人數最多10人，每位4,880+10％，包含6道特色料理，以及創新的餐桌科技體驗。

3D投影技術也用在台北晶華酒店的餐桌。即日起至7月底「世界上最小的廚師— Le Petit Chef」抵台客座，進入全黑幕的用餐空間，坐定後會有3D立體、身高大約只有5公分的小主廚，慢慢的慢慢的「爬」上你的餐桌，並在桌面及餐盤上料理餐點，期間高潮迭起、幽默不斷、還帶點冒險情節，在等餐過程充滿驚奇與歡樂。因好評不斷，此活動預料將二度展延至8月。