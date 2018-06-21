拉抬名模女友知名度 世足球星C羅情史也風光

2018-06-21 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



C羅現任女友是西班牙小模Georgina Rodríguez。圖／摘自IG 分享 facebook 在昨日對上摩洛哥的比賽中，葡萄牙隊再度靠著隊長Cristiano Ronald（簡稱C羅）的一技頭球取勝，這也為C羅在本屆世界盃進球榜原本已領先的成績又再度錦上添花。除了好球技和高顏值之外，C羅的私生活也是粉絲關注的焦點。曾經跟美國知名名媛派瑞絲希爾頓過從甚密，也曾交往過哥倫比亞的體育台主持人。在他的眾多情史中，最廣為人知的對象就是來自俄羅斯的名模伊蓮娜（Irina Shayk），這對情侶檔從2010年開始約會，交往5年的期間正值C羅事業發展巔峰期，連帶拉抬了伊蓮娜的身價與知名度。

在時尚品牌Givenchy、Versace、Philipp Plein、內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）等伸展台上都可以見到伊蓮娜的身影，她也是各大時尚雜誌的寵兒，更曾與C羅一同登上西班牙Vogue雜誌的封面、一起拍攝男方代言品牌Nike的世界盃主題廣告，兩人可說是非常貼切地示範何謂「為彼此加分」的明星情侶檔。可惜的是在2015年傳出分手消息，女方後台與好萊塢男星布萊德利庫柏交往，未婚產下一名女兒。