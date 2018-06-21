拉抬名模女友知名度 世足球星C羅情史也風光
在昨日對上摩洛哥的比賽中，葡萄牙隊再度靠著隊長Cristiano Ronald（簡稱C羅）的一技頭球取勝，這也為C羅在本屆世界盃進球榜原本已領先的成績又再度錦上添花。除了好球技和高顏值之外，C羅的私生活也是粉絲關注的焦點。曾經跟美國知名名媛派瑞絲希爾頓過從甚密，也曾交往過哥倫比亞的體育台主持人。在他的眾多情史中，最廣為人知的對象就是來自俄羅斯的名模伊蓮娜（Irina Shayk），這對情侶檔從2010年開始約會，交往5年的期間正值C羅事業發展巔峰期，連帶拉抬了伊蓮娜的身價與知名度。
在時尚品牌Givenchy、Versace、Philipp Plein、內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）等伸展台上都可以見到伊蓮娜的身影，她也是各大時尚雜誌的寵兒，更曾與C羅一同登上西班牙Vogue雜誌的封面、一起拍攝男方代言品牌Nike的世界盃主題廣告，兩人可說是非常貼切地示範何謂「為彼此加分」的明星情侶檔。可惜的是在2015年傳出分手消息，女方後台與好萊塢男星布萊德利庫柏交往，未婚產下一名女兒。
C羅現任女友是24歲的西班牙小模Georgina Rodríguez，學舞出身的她之前在C羅愛牌Gucci店上當銷售員，不過兩人卻是在另一個時尚品牌Dolce & Gabbana的活動上認識的，2016年開始秘密約會了一陣子後，在法國迪士尼樂園被狗仔拍到，戀情進而曝光，此後Georgina也經常現身C羅所屬西甲聯賽現場，與男友公開秀恩愛。去年更為C羅生下一名女兒，這也是C羅四名孩子中唯一一個由女友親自生下的孩子，大兒子和另一對雙胞胎女兒都是由代理孕母所生。
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