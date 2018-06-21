影／零酒精零熱量！三得利推「透明啤酒」 她實測超像無色黑麥汁

2018-06-21 10:20 聯合新聞網 綜合報導



繼透明奶茶、透明檸檬紅茶、透明拿鐵之後，6月「透明可樂」、「透明啤酒」相繼問世，也再次引發熱潮；透明系列飲料成員越來越多，看來已經沒有人能阻止飲料透明化的趨勢了。

透明飲料系列成員再添，六月中旬美國可口可樂大廠推出透明可樂，日本Suntory也推出透明啤酒。圖／ purin_wuuu 授權提供 分享 facebook

美國飲料大廠可口可樂，11日推出「透明可樂」，標榜 0 卡路里，同時添加檸檬風味，再次替透明飲料引發話題，實際試喝發現口感與一般可樂大同小異，但少了色素與卡路里都更加吸引人。但其實這並非透明可樂首次問世，1993年時就曾有類似的產品，但可惜銷售量不佳而淡出市場，此次再乘透明飲料風潮，希望能夠掌握住消費者的口味。

而19日，日本廠商Suntory（三得利）也繼先前的透明奶茶等系列再次出招，推出了透明啤酒「All-Free All-Time」，標榜零酒精、零熱量和零碳水化合物此三大賣點，加上啤酒的風味與碳酸飲料的刺激感，目的就是要讓消費者隨時都能有個假想的「微醺Happy Hour」。

日本Suntory推出透明啤酒，主打零酒精、零熱量和零碳水化合物，以氣泡與麥香創造假想的微醺感。圖／ purin_wuuu 授權提供 分享 facebook

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日本留學生「布丁」實際試喝發現，氣泡的刺激感與啤酒的香味控制得當，真的和啤酒有幾分相似，但因為少了發酵的過程，所以要幻想自己在喝酒還是有點困難，喝起來其實有點像無焦糖色素的「黑麥汁」，有麥香卻沒有酒精，讓人上班時也能放心的「喝酒」，化學感與先前的透明奶茶與透明拿鐵相較之下，香精味較無那麼重，類似氣泡水的口感讓人願意喝完一整瓶，算是新鮮的體驗，且願意再次回購。

但布丁也說，其實透明系列的飲料，在日本都會越賣越便宜，像是之前透明奶茶最低曾看到一瓶40日幣（約台幣12元）的價格，她猜測是「因為喝完真的太空虛了」，讓不少人還是想回到真實飲料的懷抱。但此次透明啤酒及可樂的透明飲料風潮再次開打，如果想在上班時偷喝酒，又怕醉了無法工作，那透明啤酒也許會成爲新的風潮。