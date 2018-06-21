彭于晏首登皇家賽馬會 肖想女王報明牌

2018-06-21 02:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



代言浪琴表（Longines）4年多以來，彭于晏首次受邀參與位於倫敦近郊的Royal Ascot賽馬會，親身體驗歐洲貴族的生活方式。

許久在台灣沒有公開活動的彭于晏，近期正在如火如荼的宣傳他的電影新作。因此特別撥空參與英國皇家賽馬，他說「之前去過其他的，但第一次可以跟貴族一起看這個優雅賽事，很期待也很興奮。」彭于晏還提到他在定裝時，就感受到跟過去很不同，要穿晨間禮服搭配高禮帽，連布料都很講究，聽說歷史還是追溯到百年以前，讓他佩服不已。所以此行對他而言是一個前所未有的體驗，「來到不同的地方、見不同的人，可是這邊一結束就要飛回去宣傳了！」看得出彭于晏行程滿檔。