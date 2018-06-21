彭于晏首登皇家賽馬會 肖想女王報明牌
代言浪琴表（Longines）4年多以來，彭于晏首次受邀參與位於倫敦近郊的Royal Ascot賽馬會，親身體驗歐洲貴族的生活方式。
許久在台灣沒有公開活動的彭于晏，近期正在如火如荼的宣傳他的電影新作。因此特別撥空參與英國皇家賽馬，他說「之前去過其他的，但第一次可以跟貴族一起看這個優雅賽事，很期待也很興奮。」彭于晏還提到他在定裝時，就感受到跟過去很不同，要穿晨間禮服搭配高禮帽，連布料都很講究，聽說歷史還是追溯到百年以前，讓他佩服不已。所以此行對他而言是一個前所未有的體驗，「來到不同的地方、見不同的人，可是這邊一結束就要飛回去宣傳了！」看得出彭于晏行程滿檔。
而Royal Ascot也是英國女王最愛的公開活動之一，幾乎每年都會出席，而且在時程的第二天也依傳統，從賽道上進場，接受她的子民行禮。所以問彭于晏如果有機會晉見女王，會想說什麼？他笑回「我應該會問她要壓幾號馬吧！」而他在現場配戴的Record表則是近日的新歡，並解釋說「時、分針都是藍色的，非常好看」，另外他也透露喜歡藍色表帶的款式。同時彭于晏也提到，一直都沒機會浪琴今年的新表款，不過倒是有參觀過品牌的博物館，欣賞了很多古董表款和有故事的腕表，覺得這樣的體驗很有趣。
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