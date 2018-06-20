上海電影節如珠寶賽，吳亦凡骨董新搭尬女星

2018-06-20 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳若齡 ╱即時報導



進行式的第21屆上海電影節，從紅毯酒會到相關典禮活動，眾女星珠寶華服妝點倩影炫目，從不敗的璀璨鑽光，到絢爛骨董彩寶甚或是溫婉珍珠，宛如一場輝映星光的珠寶大賽，教人目不暇給。

被稱為頂級美女的大陸女星迪麗熱巴，於上海國際電影節互聯網影視峰會上獲頒年度實力女演員大獎，才貌兼具的她品味也不俗，跳脫一般女星選擇的大克拉鑽石珠寶，而是以深藍色薄紗禮服搭配MIKIMOTO M Collection作品，外型渾圓光澤內斂的南洋珍珠點綴鑽石的設計，正如她迅速竄紅耀眼但深獲好評的氣質個性。

深諳珍珠之美的她接著出席全新電視劇「一千零一夜」開播記者會時，也選擇MIKIMOTO Fortune Leaves Collection南洋珍珠鑽石耳環，以幸運草主題設計呼應與印花洋裝。

互聯網影視峰會當日頒獎給迪麗熱巴的台灣女星陳意涵，則展現晉身導演的不凡氣勢，有別以往甜美形象，以俐落黑色連身褲裝搭配總值逾台幣3000萬的De Beers鑽石珠寶。Thames Path鑽石項鍊綻放大器光芒，耳畔則有如露珠般的Dewdrop鑽石耳環，並搭配Aria半鑲鑽珍珠母貝腕表，舉手投足都閃耀魅力。

作為上海國際電影節官方合作夥伴的寶格麗（BVLGARI）更是攜手多位影星大放光彩，包括香港女星鄭秀文、蔡卓妍(阿Sa)、中國女星黃璐、梁靜、袁姍姍等人都配戴寶格麗高級珠寶共襄盛舉。開幕典禮時鄭秀文與蔡卓妍為新作「聖荷西謀殺案」亮相紅毯，兩人彷彿約好似地分別以超深V的桃紫紅色系西裝和碎花禮服，搭配寶格麗彩寶，大膽搶眼。

但隔兩日寶格麗攜手上海電影節推出的「百年風華史；寶格麗，典影與時尚」座談會及當晚所舉辦的電影節開幕酒會時，鄭秀文改以素雅白色洋裝搭配寶格麗Serpenti彩寶項鍊亮相，流露截然不同的優雅風情，堪稱百變女王。酒會上寶格麗全球品牌代言人吳亦凡，以及導演暨演員馮德倫也都配戴寶格麗珠寶及腕表出席。