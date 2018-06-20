上海電影節如珠寶賽，吳亦凡骨董新搭尬女星
進行式的第21屆上海電影節，從紅毯酒會到相關典禮活動，眾女星珠寶華服妝點倩影炫目，從不敗的璀璨鑽光，到絢爛骨董彩寶甚或是溫婉珍珠，宛如一場輝映星光的珠寶大賽，教人目不暇給。
被稱為頂級美女的大陸女星迪麗熱巴，於上海國際電影節互聯網影視峰會上獲頒年度實力女演員大獎，才貌兼具的她品味也不俗，跳脫一般女星選擇的大克拉鑽石珠寶，而是以深藍色薄紗禮服搭配MIKIMOTO M Collection作品，外型渾圓光澤內斂的南洋珍珠點綴鑽石的設計，正如她迅速竄紅耀眼但深獲好評的氣質個性。
深諳珍珠之美的她接著出席全新電視劇「一千零一夜」開播記者會時，也選擇MIKIMOTO Fortune Leaves Collection南洋珍珠鑽石耳環，以幸運草主題設計呼應與印花洋裝。
互聯網影視峰會當日頒獎給迪麗熱巴的台灣女星陳意涵，則展現晉身導演的不凡氣勢，有別以往甜美形象，以俐落黑色連身褲裝搭配總值逾台幣3000萬的De Beers鑽石珠寶。Thames Path鑽石項鍊綻放大器光芒，耳畔則有如露珠般的Dewdrop鑽石耳環，並搭配Aria半鑲鑽珍珠母貝腕表，舉手投足都閃耀魅力。
作為上海國際電影節官方合作夥伴的寶格麗（BVLGARI）更是攜手多位影星大放光彩，包括香港女星鄭秀文、蔡卓妍(阿Sa)、中國女星黃璐、梁靜、袁姍姍等人都配戴寶格麗高級珠寶共襄盛舉。開幕典禮時鄭秀文與蔡卓妍為新作「聖荷西謀殺案」亮相紅毯，兩人彷彿約好似地分別以超深V的桃紫紅色系西裝和碎花禮服，搭配寶格麗彩寶，大膽搶眼。
但隔兩日寶格麗攜手上海電影節推出的「百年風華史；寶格麗，典影與時尚」座談會及當晚所舉辦的電影節開幕酒會時，鄭秀文改以素雅白色洋裝搭配寶格麗Serpenti彩寶項鍊亮相，流露截然不同的優雅風情，堪稱百變女王。酒會上寶格麗全球品牌代言人吳亦凡，以及導演暨演員馮德倫也都配戴寶格麗珠寶及腕表出席。
其中吳亦凡以白西裝搭配寶格麗Heritage典藏系列古幣項鍊、Heritage系列黃K金腕表與Giarindi Italiani系列頂級白K金鑽石戒指；另外寶格麗恒隆廣場旗艦店也於於上海國際電影節期間重裝開幕，吳亦凡也出席開幕活動，改以雅痞風格的格子西裝配寶格麗骨董典藏系列黃金鑲祖母綠鑽石長項鍊，搭配Octo Finissimo腕表，完美演繹新潮流和老「骨董」兼容之美。
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