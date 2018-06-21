PIAGET珠寶 捕捉魅惑極光

2018-06-21 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱專題報導



Doutzen Kroes於今年坎城影展配戴全新Sunlight Escape頂級珠寶亮相。 圖／伯爵提供 分享 facebook

瑞士頂級精品品牌伯爵（Piaget）日前於巴黎發表最新的頂級珠寶創作Sunlight Escape系列，以北國罕見的燦爛陽光為創作主題，將雪峰與藍天之間「源於陽光的愛」，透過嚴選頂級的璀璨寶石、獨特的宮廷式修飾、羽毛鑲嵌、草木鑲嵌工藝，創作出一系列流光溢彩的高級珠寶作品。除了好萊塢影后代言人潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）搶先戴上該系列的重量級作品拍攝形象廣告，曾演出《神力女超人》的前維秘天使Doutzen Kroes與《惡靈古堡》女星蜜拉喬拉維奇（Milla Jovovich）則都於今年坎城影展期間搶先配戴全新Sunlight Escape頂級珠寶亮相。

潔西卡雀斯坦配戴Sunlight Escape系列Blue Ice主題手鐲與戒指。 圖／伯爵提供 分享 facebook

金雕 鑿出永晝璀璨

Sunlight Escape捕捉的是陽光照射過每一顆的透亮寶石，所散發的彩色光芒，並透過3個子主題描繪不同光影的深邃與熾烈。其中描繪永晝的午夜豔陽（Midnight Sun）主題項鍊，是以伯爵獨家的宮廷式修飾（Palace decoration）金雕手法雕鑿成如織品柔軟絲滑的玫瑰金，綴滿點點美鑽，襯托濃郁蓊鬱的哥倫比亞祖母綠主石，凝聚午夜白晝的璀璨。

Midnight Sun主題項鍊，以宮廷式裝飾18K玫瑰金，鑲嵌哥倫比亞祖母綠與鑽石。 圖／伯爵提供 分享 facebook

羽毛 鑲嵌冰山河海

羽毛藝術家Nelly Saunier創作的耳環和袖口手鐲，更細心以濃淡深淺不一的藍色系羽毛，透過Prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la Main手工藝大獎肯定的超凡的羽毛鑲嵌手法，描繪冰山河海緊密相連的北國美景。

Sunlight Escape系列Golden Sunlight 主題手鐲，羽毛和金葉鑲嵌18K玫瑰金與鑽石。 圖／伯爵提供 分享 facebook

草木 拼出極光變化

極地最華麗魅惑的極光，則透過舞動之夜（Dancing Nights）系列作品，以豐富絢爛的繽紛色彩與不對稱的設計，巧妙捕捉著名奇景的繽紛光影變化。其中Green Aurora主題耳環，更以罕見的草木細工鑲嵌手法，結合玫瑰金、碧璽、美鑽與細黑麥草秸稈、歐洲角梁木和梧桐木等不同程度渲染的木片仔細羅列、交錯鑲嵌。